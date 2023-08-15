النصر ينشد الفوز بمواجهة الاستقلال في دوري المحترفات

مهند جويلس

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ينشد فريق النصر الفوز في مواجهته مع الاستقلال، عند الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023. ويتطلع النصر إلى تجاوز عقبة منافسه للمرة الثالثة هذا الموسم، والتقدم خطوة على سلم الترتيب، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يجدد فوزه في مواجهة الإياب بثلاثية بيضاء.ويلتقي الاتحاد (23 نقطة) مع نظيره عمان اف سي (13 نقطة)، غدا في ختام الجولة على الملعب والتوقيت ذاته، فيما يخضع الأرثوذكسي (21 نقطة) للراحة في الجولة الحالية.ويملك النصر في جعبته 10 نقاط، والفوز يجعله يتقدم للمركز الثالث مؤقتا بانتظار المباراة الثانية في الجولة، فيما يقبع الاستقلال بالمركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.وتعد المواجهة بمثابة "البروفة" لفريق النصر، المقبل على المشاركة ببطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي ستنطلق في عمان الأربعاء المقبل.ويتواجد النصر في المجموعة الأولى إلى جانب: الأرثوذكسي، وفريقي النصر والشباب من السعودية، حيث سيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة النصر حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.ويتطلع النصر بقيادة المدرب منير أبو هنطش، للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعرضه للخسارة في مباراتيه الأخيرتين، لمعاناة الفريق من غياب لاعبات مهمات لأسباب مختلفة.ومن المتوقع، أن يبدأ أبو هنطش مباراة اليوم بتشكيلة أساسية مكونة من: سوزان أبو قرق، رزان الزاغة، عليا حسن، رنيم داود، تمارا أحمد، نور المشايخ، رناد الشوبكي، ميسم الأقطش، سناء مفلح، ختام شقير وفريدريكا توركودزور.وعلى الطرف الآخر، يجد فريق الاستقلال نفسه في موقف حرج ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد تلقيه الخسارة تلو الأخرى وتذيله جدول الترتيب منذ الجولات الأولى.وستحاول مدربة الفريق سارة الشهابي، إيقاف النصر الطامح إلى الفوز الذي يمنحه معنوية كبيرة قبل البطولة الخارجية.وتنحصر خيارات الشهابي في مواجهة النصر، بعدد من اللاعبات، أبرزهن جود العبادي، أسيل الخواجه، ريم العبادي، ياسمين الأجرب، سارة كمباز، جود قدورة، علا عوض، ليان اعبيد، نور أحمد، أفنان حماد وجنفير كنكام.