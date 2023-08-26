النصر يهزم مواطنه الشباب في البطولة النسوية الأردنية السعودية

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حقق النصر السعودي فوزا مهما على مواطنه الشباب 2-1 أمس على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول من البطولة النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم.وسجل هدفي النصر كل من لينا بوساحة وأزابيلا، فيما أحرزت هدف الشباب اللاعبة موضي عبد المحسن، ليرفع النصر رصيده إلى النقطة الثالثة، فيما بقي رصيد الشباب خاليا من النقاط، والتقى في ساعة متأخرة الأرثوذكسي مع النصر الأردني.وتختتم اليوم منافسات المجموعة الأولى من البطولة، بمواجهتين مهمتين لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.ويلتقي الاتحاد الأردني مع نظيره الهلال السعودي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه عمان اف سي نظيره اتحاد جدة عند الساعة الثامنة مساء.وشهدت نتائج الجولة الثانية من المجموعة الأولى أول من أمس، فوز الاتحاد على مواطنه عمان اف سي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تخطى الهلال نظيره اتحاد جدة بهدفين دون رد، ليتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وبالعلامة الكاملة، فيما يملك عمان اف سي 3 نقاط، ويقبع اتحاد جدة في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.وتقام غدا آخر مواجهتين لحساب الدور الأول ضمن المجموعة الثانية، حيث يواجه الشباب السعودي نظيره النصر الأردني عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي النصر السعودي مع الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء.وتخضع الفرق المتأهلة للمربع الذهبي للراحة بعد غد الثلاثاء، على أن تنطلق منافسات نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء، عندما يلتقي متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية عند الساعة الثامنة مساء.