الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهنداوي وقطيشات يحققان "دوري اليد" لفريق القطن اليمني

اللاعبان محمود الهنداوي (يمين) وعيسى قطيشات خلال تواجدهما مع فريق القطن اليمني لكرة اليد - (من المصدر)
اللاعبان محمود الهنداوي (يمين) وعيسى قطيشات خلال تواجدهما مع فريق القطن اليمني لكرة اليد - (من المصدر)
  ساهم لاعبا نادي السلط لكرة اليد محمود الهنداوي وعيسى قطيشات بتحقيق فريق شباب القطن اليمني  لقب الدوري اليمني لموسم 2024، بعد أن قاد الفريق في تحقيق الفوز في المباريات كافة، وصولا إلى منصة التتويج.اضافة اعلان
وشارك اللاعبان الهنداوي وقطيشات مع الفريق اليمني بعد أن تعاقد معهما، حيث نجح اللاعبان في منح الفريق هذا اللقب رغم المنافسة القوية التي واجهتمها من الفرق الأخرى، وخصوصا في المباريات الحاسمة والتي حددت هوية البطل، الذي تمكن من الفوز في المباراة النهائية على فريق صقر تعز بنتيجة 31-22. وأشادت وسائل الإعلام اليمنية بالمستوى القوي والمتميز الذي ظهر عليه اللاعبان الهنداوي وقطيشات في المباريات كافة، حيث أفردت مساحات واسعة للحديث عن اللاعبين ودورهما الكبير في إهداء فريق شباب القطن لقب الدوري، في الوقت الذي تغنت فيه جماهير الفريق باللاعبين كثيرا وزفتهما بعد التتويج باللقب.
ولعب جهاد قطيشات الإداري والرياضي المعروف، والذي سبق له وأن أشرف على تدريبات اللاعبين الهنداوي وقطيشات سواء في صفوف فريق السلط أو المنتخب الوطني، دورا كبيرا بإنجاز صفقة التعاقد مع اللاعبين، حيث طلبت إدارة نادي شباب القطن اليمني من جهاد ترشيح لاعبين، فوقع اختياره على اللاعبين محمود الهنداوي وعيسى قطيشات، ما جعل إدارة النادي توجه الشكر والتقدير إلى جهاد قطيشات على هذا الاختيار الذي وصفته الإدارة بالناجح والمميز، والذي أسهم في تحقيق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق. 
وعبر اللاعبان الهنداوي وقطيشات، عن سرورهما بتحقيق لقب الدوري مع فريق شباب القطن اليمني، لافتين إلى أن تجربة احترافهما كانت ناجحة على الأصعدة كافة، وخصوصا الصعيد الفني، بعد أن تألقا في قيادة الفريق وتحقيق الفوز تلو الآخر حتى الصعود إلى منصة التتويج الذهبية.
وقدم الهنداوي وقطيشات شكرهما إلى إدارة نادي السلط التي سهلت من مهمة التعاقد معهما في الفريق اليمني، معتبرين ظهورهما بالمستوى المميز في الدوري اليمني ينعكس على نادي السلط وهذا ما حصل خلال المباريات، حيث هتفت جماهير الفريق اليمني باسم نادي السلط. كما قدم الهنداوي وقطيشات شكرهما إلى جهاد قطيشات الذي ساهم في خوضهما لهذه التجربة الاحترافية، مثلما شكرا إدارة نادي شباب القطن اليمني على حسن تعاملها معهما ووقوفها بجانبهما طيلة تواجدهما في اليمن.
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