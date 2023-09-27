الهنداوي يودع منافسات ملاكمة الآسياد

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ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي اليوم منافسات الدورة الآسيوية الـ 19 بعد خسارته في دور الـ ١٦ لوزن تحت 92 كغم. أمام اللاعب الإيراني طوفان شريفي.