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الأربعاء 27 أيلول 2023
4:45 م
الهنداوي يودع منافسات ملاكمة الآسياد
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي
عمان - الغد -
ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي اليوم منافسات الدورة الآسيوية الـ 19 بعد خسارته في دور الـ ١٦ لوزن تحت 92 كغم. أمام اللاعب الإيراني طوفان شريفي.
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