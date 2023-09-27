الأربعاء 27 أيلول 2023
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الهنداوي يودع منافسات ملاكمة الآسياد

عدي الهنداوي
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي
عمان - الغد - ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي اليوم منافسات الدورة الآسيوية الـ 19 بعد خسارته في دور الـ ١٦ لوزن تحت 92 كغم. أمام اللاعب الإيراني طوفان شريفي.اضافة اعلان
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