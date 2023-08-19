الهند تتصدر جدول ميداليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما

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اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضيتختتم اليوم منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ومع ختام منافسات اليوم الخامس من البطولة. تتصدر الهند جدول ترتيب الميداليات برصيد 12 ميدالية، من بينها 4 ذهبيات وفضيتان و6 ميداليات برونزية، تليها إيران برصيد 7 ميداليات من بينها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.وتابع وزير الشباب د. محمد سلامة النابلسي جانبا من منافسات اليوم الخامس من البطولة، التي تخللتها إقامة الأدوار التمهيدية للمصارعة الرومانية "رجال" للأوزان 55 كغم و63 كغم و77 كغم و87 كغم و130 كغم، إضافة إلى نهائيات أوزان المصارعة الحرة للسيدات وهي، 53 كغم و57 كغم و62 كغم و65 كغم و72 كغم.ونالت الهندية أنتيم ذهبية وزن 53 كغم، وحققت الأوكرانية ماريا يفريموفا الميدالية الفضية، ونالت كل من الصينية لي يانغ والأذرية غولتاكن شيرينوفا الميدالية البرونزية.وضمن منافسات وزن 57 كغم، حققت الأوكرانية ألينا فيليبوفيتش الميدالية الذهبية، وتوجت اليابانية ايشكا بالميدالية الفضية، وتحققت الميدالية البرونزية عبر الهندية رينا والمجرية جيردا تريك، فيما نالت اللاعبة الهندية سافيتا ذهبية وزن 62 كغم، وتوجت الفنزويلية أستريد باولا بالميدالية الفضية ونالت اليابانية ساساكي والمكسيكية ميلاني جيمينيز الميدالية البرونزية.وضمن منافسات وزن 65 كغم، فازت المجرية انيكو اليكيس بالميدالية الذهبية، وحققت الهندية أنتيم الميدالية الفضية، وجاءت الميدالية البرونزية عن طريق اللاعبتين كسينيا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) والرومانية ماريا ماجدالينا.وفازت اللاعبة الأميركية أميت إيلور بذهبية وزن 72 كغم، واكتفت اللاعبة التركية سيرت بالميدالية الفضية، وحققت كل من اليابانية يوكا فوجيكورا والهندية هارشيتا الميدالية البرونزية.وشهدت البطولة أسبوعا حافلا من العمل، وقف خلفه جنود مجهولون يعملون بصمت، هدفهم إنجاح البطولة وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين كافة، والذين تجاوز عددهم 1200 مشارك.أمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات، كان يقف على كل صغيرة وكبيرة من تنظيم الوفود وتحركاتهم داخل وخارج الصالة، إلى جانب متابعة كل ما يحدث داخل الصالة من لحظة بدء المنافسات وحتى ختامها، ليصبح العلامة الفارقة التي ساهمت في انجاح البطولة بشهادة المشاركين.وأكد العبداللات أن بطولة العالم هي التحدي الأكبر الذي يواجه اتحاد المصارعة، إلا أن تكاتف الجهود المخلصة ساهم بشكل مباشر في أن تكون بطولة ناجحة بكل المقاييس، مضيفا: "سيسجل للبطولة إنها أعطت الخبرة للكوادر الأردنية التي عملت خلال أيام البطولة، وستكتسب المزيد من الخبرة إلى جانب المتطوعين، الذين كان لهم دور كبير في تسهيل مهمة الجميع من خلال الإشراف على الكثير من جوانب البطولة سواء في عملية الاستقبال والوداع أو مرافقة الوفود من لاعبين ومدربين وحكام، إلى جانب العمل على البوابات لمساعدة الجماهير بالتنسيق مع اللجنة الأمنية والكثير من المساهمات البناءة.وشكر العبداللات كل الجهات المساندة للبطولة سواء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الجهات الأمنية وما قدمته قبل وأثناء البطولة من توفير كل الإجراءات الأمنية والسهر على اقامة وراحة الوفود.وأكد العبداللات أن نجاح البطولة من شأنه أن يفتح الباب بمصراعيه ليكون الأردن على أجندة الخريطة العالمية للمصارعة، مما سيساهم في ارتقاء اللعبة وسينعكس على مستواها الفني وعلى كل اللاعبين، فضلا عن توسيع قاعدة المشاركة لكلا الجنسين.