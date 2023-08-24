الوحدات بالمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي

عمان- الغد- اوقعت قرعة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، والتي جرت صباح اليوم، فريق الوحدات في المجموعة الثانية الى جانب فرق الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، الاتحاد السوري.



وتقام منافساتها بنظام الذهاب والاياب ويتأهل صاحب المركز الأول وأفضل ثاني في المجموعات للدور الثاني من البطولة.



وتقام مباريات الجولة الأولى من البطولة، يومي 18 و19 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

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قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024:

غرب آسيا

- المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سوريا)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان).

- المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سوريا).

- المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت).

جنوب آسيا:

- المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند).

وسط آسيا:

- المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، التين عسير (تركمانستان)، أبدش عطا (قرغيزستان)، ميرو (تركمانستان).

آسيان:

- المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفلبين)، ماكارثور (أستراليا)، شان يونايتد (ميانمار)، فنوم بينه كراون (كمبوديا).

- المجموعة السابعة: تيرينغانو (ماليزيا)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، ستاليون لاغونا (الفلبين)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا).

- المجموعة الثامنة: هايفونغ (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، صباح (ماليزيا)، ماكاسار (إندونيسيا).

شرق آسيا:

- المجموعة التاسعة: سي بي كي (الصين تايبيه)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، أولان باتار (منغوليا)، تايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه).