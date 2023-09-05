الوحدات في صدارة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

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يواصل فريق الوحدات صدارة ترتيب الدور الأول من دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة بعد فوزه على أكاديمية رؤى المستقبل 2-1، مع اختتام الجولة التاسعة.وتغلب الفيصلي على الرمثا 3-0، فيما فاز الاتحاد على عمان FC 3-2، وشباب الأردن على كفرسوم 2-0، والجزيرة على فرسان الأردن 2-1، والحسين على العربي 3-1.ومع اختتام الجولة التاسعة، حافظ الوحدات على صدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، يليه الفيصلي 20، الجزيرة 19، فرسان الأردن 17، الرمثا 13، أكاديمية رؤى المستقبل 12، الحسين 11، الاتحاد 10، عمان FC والعربي 9، شباب الأردن 7، وكفرسوم أخيرا دون نقاط.في المقابل، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ 16 من دوري الناشئين ت 15 لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة.وتقام مباريات دور الـ 16 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة ت 15، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.