الوحدات والجليل في افتتاح الاسبوع الثاني لدوري المحترفين

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عمان - الغد- تنطلق غدا الخميس منافسات الأسبوع الثاني من دوري المحترفين لموسم 2023-2024.ويستقبل الوحدات ضيفه الجليل عند السابعة مساء الخميس على ستاد عمان، قبل أن يلتقي شباب العقبة مع الأهلي عند التاسعة والنصف على ستاد الأمير محمد.ويواجه السلط نظيره الحسين عند السابعة مساء الجمعة على ملعب البترا، قبل أن يحل الفيصلي ضيفا على الرمثا عند التاسعة والنصف على ستاد الحسن.وتختتم مواجهات الأسبوع الثاني السبت، حيث يلتقي سحاب مع شباب الأردن عند السابعة مساء على ستاد عمان، قبل أن يستقبل معان نظيره مغير السرحان عند التاسعة والنصف على ستاد الأمير محمد.ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام الرمثا والفيصلي والوحدات بذات الرصيد، يليهم سحاب وشباب العقبة والجليل ومعان بنقطة واحدة، ثم السلط والأهلي ومغير السرحان وشباب الأردن دون نقاط.في المقابل، طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم، تذاكر الأسبوع الثاني من الدوري الأردني للمحترفين، عبر منصة شراء التذاكر الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).الطواقم التحكيميةفيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثاني:مباراة الوحدات والجليل:الحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، إبراهيم العموش، وأسامة حسن رابعا.مباراة شباب العقبة والأهلي:الحكام: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، محمد الحتو، وموسى اللحام رابعا.مباراة السلط والحسين:الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، هادي أدهم، وبكر هباهبة رابعا.مباراة الرمثا والفيصلي:الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين محمد البكار، أيمن عبيدات، ومراد الزواهرة رابعا.مباراة سحاب وشباب الأردن:الحكام: إبراهيم سمارة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، يزن الخزاعلة، ومحمد الكوفحي رابعا.مباراة معان ومغير السرحان:الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، محمد محرم، وصدام عقيل رابعا.