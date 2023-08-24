الجمعة 25 آب 2023
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شباب العقبة يلتقي مغير السرحان بالجولة الرابعة بدوري المحترفين

الوحدات والفيصلي في "كلاسيكو" مثير بالدوري اليوم

مدافع الوحدات عرفات الحاج يحاول قطع الكرة من لاعب الفيصلي أمين الشناينة في لقاء سابق - (تصوير: أمجد الطويل)
مدافع الوحدات عرفات الحاج يحاول قطع الكرة من لاعب الفيصلي أمين الشناينة في لقاء سابق - (تصوير: أمجد الطويل)
 للمرة الخامسة هذا الموسم، يلتقي قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي عند التاسعة والنصف من مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.اضافة اعلان
والتقى الفريقان هذا الموسم في 4 مناسبات، حيث فاز الفيصلي بهدف نظيف في بطولة الدرع، مقابل فوز الوحدات بمباراتي "السوبر" ذهابا (2-1) وإيابا (1-0)، فيما افتتحا مواجهاتهما ببطولة القدس والكرامة، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل (1-1)، قبل أن يتم تخسير الفيصلي (3-0) لانسحابه من اللقاء وقتها.
وتسبق مواجهة "الكلاسيكو"، مباراة شباب العقبة ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السابعة مساء.
وأقيمت أمس، مواجهتان في افتتاح الجولة الرابعة، إذ جمعت الأولى فريقا الرمثا وشباب الأردن على ستاد الحسن  في مدينة إربد، فيما استقبل معان نظيره الحسين إربد على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتختتم مواجهات الجولة غدا، بمواجهتين أيضا، حيث يحتضن ستاد البتراء لقاء الأهلي والجليل عند الساعة السابعة مساء، فيما يلعب سحاب مع السلط عند الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.
والتقى الفيصلي والوحدات في 154 مواجهة سابقة في جميع البطولات الرسمية، إذ فاز الفيصلي في 60 مباراة، وفوز الوحدات في 53 مباراة، مقابل تعادل الفريقين في 41 مباراة، فيما تواجها ببطولة الدوري في 91 مباراة، حيث فاز الوحدات 33 مرة متقدما بمباراة واحدة على الفيصلي، مع تعادلهما في 26 مباراة.
وتم تقسيم مدرجات قمة الجولة بمنح جماهير الوحدات 75 % من سعة المدرجات باعتباره صاحب الأرض، مقابل 25 % لصالح جماهير الفيصلي، فيما يقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد عرفة حكما للساحة، المساعد الأول محمد البكار، المساعد الثاني عمرو عجاج ومحمد مفيد حكما رابعا، وتكليف محمود ظاهر بمهمة حكم مساعد احتياط.
الوحدات × الفيصلي 
يتشابه القطبان بأمور عدة، قبل مواجهتهما الليلة، حيث يقود كل فريق مدرب سيكون على رأس القيادة الفنية للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن رحل المدربان اللذان قادا "الأخضر" و"الأزرق" في "السوبر"، وتعيين التونسي غازي الغرايري مدربا للفيصلي، فيما يقود الوحدات حاليا الثنائي محمد جمال ورأفت العلامي، بانتظار تعيين مدربا جديدا عقب هذه المواجهة.
ويأمل الوحدات، بالاستفادة من عامل حضور جماهيره للقاء بأعداد أكبر، إضافة إلى الحالة المعنوية المميزة أمام الفيصلي مؤخرا بعد الفوز خلال أسبوع واحد في مناسبتين على منافسه التقليدي، على الرغم من تراجع أداء الفريق منذ "السوبر" ولغاية آخر لقاء محلي. ومن المرجح، أن يشارك بصفة أساسية من الوحدات الليلة كل من: عبدالله الفاخوري، خالد كردغلي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند أبو طه، صالح راتب، أنس العوضات وسيدريك هنري.
ويتطلع الفيصلي للبقاء في الصدارة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بالدوري، بعد أن أظهر الفريق قوته في الجولات الماضية عقب خسارته "السوبر"، معتمدا الغرايري في تشكيلته الأساسية بالاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية فنيا وبدنيا للمواجهة، إلى جانب الحالة النفسية المهمة في مثل هذه المباريات.
وتتنوع خيارات الفيصلي في مختلف المراكز، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي: محمد العمواسي، إحسان حداد، مهند خير الله، أنس بني ياسين، سالم العجالين، نزار الرشدان، خالد زكريا، أمين الشناينة، عارف الحاج، رزق بني هاني ورفيق الكامرجي.
شباب العقبة × مغير السرحان 
يتطلع فريق شباب العقبة لاقتحام المربع الذهبي والبقاء قريبا من فرق المقدمة، بعد أن جمع 5 نقاط في الجولات الماضية من فوز وتعادلين، إذ يطمح المدير الفني رائد الداود باستمرار النتائج الإيجابية قبل فترة التوقف المقبلة، باعتماده على عدد من اللاعبين منهم حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، قصي دواهدة، محمد الحسنات، فرج عيد، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع مغير السرحان مع المدرب خالد الدبوبي، إلى تجاوز الكبوات التي يمر بها الفريق مؤخرا، بحصده نقطة وحيدة من 3 مباريات، ومن المتوقع أن يبدأ اللقاء بكل من: أحمد عرباش، سبيع الحموي، قصي طنوس، أحمد أبو صعيليك، زيد أبو الريش، أحمد السليم، حمزة الشمالي، مجاهد الزواهرة، سائد الخزاعلة، كريم أبو سعيد وصهيب أبو هشهش.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: أدهم مخادمة حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني محمد حمادة وأحمد راضي حكما رابعا.
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