الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات والكهرباء يتدربان على ستاد عمان استعدادا للقمة الآسيوية

فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
 يخوض فريق الوحدات لكرة القدم اليوم مرانه الأخير على ستاد عمان الدولي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكهرباء العراقي، والتي ستقام غدا عند الساعة التاسعة مساء، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الملعب ذاته.اضافة اعلان
ويتطلع الوحدات للعودة إلى المسار الصحيح، بهدف خطف بطاقة العبور للدور الثاني من البطولة، التي يشارك فيها للمرة الثانية عشرة في تاريخه، حيث يأمل في مواصلة رحلته القارية بهدف الصعود لمنصة التتويج، في ظل الأسماء المميزة التي يضمها الفريق والقادرة على تحقيق المراد.
ولم تسنح الفرصة لفريق الوحدات ومنافسه في الجولة الأولى أهلي حلب السوري، للتدريب على ستاد عمان مسرح مواجهات الفريق آسيويا، نظرا لانشغال الملعب باستضافة لقاء الفيصلي وناساف كارشي الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا في الفترة ذاتها.
ويحتل الوحدات المركز الثالث في مجموعته، بعد أن جمع 3 نقاط، من خلال فوزه في الجولة الأولى على نظيره أهلي حلب السوري في عمان بهدفين نظيفين، قبل أن يتجرع الخسارة خارج الديار على يد الكويت الكويتي بهدفين لهدف.
ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة بحضور المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر، والمدير الفني لفريق الكهرباء لؤي صلاح، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في فندق الريجنسي بالعاصمة عمان.
وكانت إدارة النادي، أعلنت مؤخرا عن توجيه ريع المباراة دعما لأهالي قطاع غزة، ما يعد بحضور جماهيري كبير من قبل مناصري "الأخضر" من أجل توجيه الدعم المعنوي للفريق من جهة، بهدف الفوز ومواصلة المشوار الآسيوي، وتوجيه رسائل دعم للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.
وتضم قائمة فريق الوحدات لمواجهة الكهرباء كلا من: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، أحمد الصغير، فادي الناطور، خالد كردغلي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، محمد كحلان، محمود شوكت، أحمد سريوة، أحمد سمير، حسان زحراوي، يوسف أبو الجزر، خالد عصام، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد موالي، صالح راتب، مالك علان، محمد عبد المطلب "بوغبا"، سيدريك هنري ومحمود زعترة.
ويستمر غياب الثلاثي بهاء فيصل وطارق خطاب والأنغولي مانويل دي أوليفيرا "إيتو"، عن الفريق بداعي الإصابة وعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية للقاء، فيما عاد الحارس عبد الله الفاخوري للتدريبات بشكل طبيعي بعد حادثة استبعاده عن قائمة الفريق في المواجهة الماضية أمام الكويت.
ولم يلعب الوحدات أي مباراة رسمية منذ 20 يوما، بسبب انخراط عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات الوطنية للتوقف الدولي، إلى جانب تأجيل مباراة له بالدوري المحلي، ما ساهم في بعثرة أوراق المدرب العماني جابر الذي يقود الفريق منذ فترة زمنية قصيرة، لتشكل مواجهة الكهرباء تحديا كبيرا له وللاعبيه، من أجل الإبقاء على حظوظه بالتأهل.
ووصل الفريق العراقي مساء أول من أمس إلى العاصمة عمان، وباشر تدريباته في عمان تحضيرا لأول مواجهة تاريخية له مع الوحدات، علما بأنها المشاركة الخارجية الأولى له، مع تقديمه مستويات ونتائج طيبة حتى الآن، بتصدره المجموعة بفارق الأهداف عن الكويت، وكل منهما لديه 4 نقاط.
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