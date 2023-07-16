الأحد 16 تموز 2023
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الوحدات والمحطة يلتقيان التعاون ودير علا بـ"طائرة الممتاز"

الوحدات والمحطة يلتقيان التعاون ودير علا بـ"طائرة الممتاز"
الوحدات والمحطة يلتقيان التعاون ودير علا بـ"طائرة الممتاز"
 تعود عجلة قطار دوري الدرجة الممتازة للدوران، بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين تقريبا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب العربية، والتي اختتمت مؤخرا في الجزائر، وحل المنتخب بالمركز الرابع.اضافة اعلان
وتنطلق منافسات الجولة العاشرة اليوم بمواجهتين، إذ تجمع الأولى الوحدات والتعاون عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، تتبعها مواجهة المحطة ودير علا عند الساعة الثامنة مساء بالصالة ذاتها.
وتستكمل المنافسات غدا بمواجهتين أيضا بقصر الرياضة، إذ يلتقي عيرا مع العودة عند الساعة السادسة، فيما يواجه شباب الحسين نظيره الكرمل عند الساعة الثامنة.
وكان شباب الحسين قد حسم لقب بطولة الدوري في وقت سابق، بعد أن سجل نتيجة الفوز في جميع المباريات السابقة، إذ جمع 27 نقطة، فيما ظفر بلقب كأس السوبر على حساب الوحدات في افتتاحية الموسم، وبلقب كأس الأردن على حساب عيرا نهاية الشهر الماضي.
ويعيش فريق الوحدات ظروفا صعبة خلال الموسم الحالي، بعد تجريده من كافة الألقاب التي حصل عليها الموسم الماضي، وخروج عدد من لاعبيه البارزين لفرق أخرى، ما صعب المهمة أمام المدرب رائد الحمود الذي حاول تدارك الموقف دون أن ينجح بذلك.
وتضم قائمة الوحدات عددا من لاعبي الشباب والخبرة، ومنهم: خالد شباب، فهد نعمان، محمد الشخريتي، حسن عبد الله، أكرم معالي، مجاهد رمضان، عبد العظيم دغيش والكوبي لازارو.
وعلى الطرف المقابل، يأمل التعاون بقيادة المدرب رزق أبو سردانة بتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، معتمدا في قائمته على عدد من اللاعبين المميزين ومنهم وسام الخطيب، سامر الزمار، محمود عبد العزيز، عبد الوهاب خنفر، خالد أيوب ومؤيد الغروز.
وتمثل المواجهة الثانية اختبارا لبعض لاعبي المحطة الشباب، حيث يضم الفريق عددا من اللاعبين القادرين على حسم اللقاء بأقل مجهود، ومنهم علاء المحارمة، يوسف سليم، أحمد جمعة، وائل رداد، جمال غنايم، بشار المحارمة واليمني سعيد الشامي.
فيما يسعى دير علا لإنهاء الموسم بأي طريق، أو تحقيق الفوز في شوط واحد على الأقل، علما بأن قائمته تضم كلا من مأمون علي، الحارث الصلاحات، أوس علي، محمد أحمد، يزن باسم وأحمد عادل.
من مباراة شباب الاردن والعقبة في بطولة الدرع - ( من المصدر)

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