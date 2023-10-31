الوحدات يبحث عن الصدارة المؤقتة عبر بوابة السلط

مهند جويلس

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يبحث فريق الوحدات عن الصعود لصدارة دوري المحترفين لكرة القدم ولو بشكل مؤقت، عندما يلتقي نظيره السلط عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات الجولة السابعة.ويتطلع الوحدات لتحقيق النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بعد أن جمع 13 نقطة من 5 مباريات سابقة، إذ يشكل الفوز ضغطا على متصدر الترتيب فريق الحسين إربد الذي يسبقه بنقطتين.ويسعى السلط هو الآخر لمواصلة نتائجه الجيدة في الأسابيع الماضية، لا سيما بعد أن حصد نقاطه السبع من آخر 3 مباريات بفوزين وتعادل، ما يحفز لاعبيه على الاستمرار بالمنوال ذاته وتعزيز مركز الفريق على سلم الترتيب.وتتواصل مباريات الجولة السابعة غدا بمواجهتين؛ إذ يلتقي شباب الأردن (6 نقاط) بنظيره شباب العقبة (5 نقاط) على ملعب السلط، فيما يواجه الفيصلي (12 نقطة) نظيره الجليل (7 نقاط) على ستاد عمان.وتستأنف المباريات بعد غد بلقاءين؛ حيث يحتضن ملعب السلط مواجهة سحاب (6 نقاط) ومغير السرحان عند الساعة الخامسة مساء، فيما يستقبل الرمثا (9 نقاط) نظيره معان (3 نقاط) على ستاد الحسن الدولي.وتختتم مباريات الجولة بمباراة وحيدة يوم السبت على ستاد الحسن، تجمع فريقي الحسين إربد (15 نقطة) والأهلي (4 نقاط).والتقى فريقا السلط والوحدات في بطولة الدوري 8 مرات سابقا، منذ صعود "الرهيب" لدوري المحترفين في الموسم 2018-2019، إذ حقق الوحدات الفوز في 3 مباريات، مقابل فوز السلط بمباراتين، فيما انتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل، علما أن الوحدات سجل 9 أهداف، مقابل 4 للسلط.ويسعى الوحدات للاطمئنان على جاهزيته قبل مواجهته الكهرباء العراقي الأسبوع المقبل؛ حيث يأمل المدير الفني رشيد جابر في تحقيق الفوز الثالث على التوالي له مع الوحدات والرابع من أصل 5 مباريات قاد بها الفريق منذ وصوله.ولا يخوض فريق الوحدات مبارياته في الآونة الأخيرة بصفوف مكتملة؛ حيث يتواصل غياب الرباعي بهاء فيصل، ماريو مانويل دي أوليفيرا "إيتو"، طارق خطاب ودانيال عفانة بداعي الإصابة، إلى جانب ضبابية المشهد في البيت "الوحداتي" حول اللاعب أنس العوضات، الذي تم استبعاده من قائمة الفريق في المباراة الماضية أمام شباب الأردن لخلاف مع المدرب، بحسب مصادر، دون أن يوضح النادي حول الأمر حتى اللحظة.ومن المتوقع أن يستمر جابر في اعتماده على الحارس أحمد عبد الستار بين الخشبات الثلاث، وهو الذي يقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي بحماية العرين، إلى جانب اعتماد رباعي الدفاع للمباراة الثالثة على التوالي، بحضور كل من خالد كردغلي، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج وفراس شلباية.ويعتمد جابر، في خطته، على حضور محمود شوكت وأحمد سمير في دائرة المنتصف لمنع تقدم لاعبي الفريق المنافس، ومحاولة بناء اللعب وتشكيل الخطورة من خلال التمريرات للزملاء في المقدمة، بتواجد الثلاثي مهند أبو طه وصالح راتب ومحمد موالي، خلف المهاجم سيدريك هنري.وبدوره، ينشد فريق السلط إحداث مفاجأة من العيار الثقيل، وإلحاق أول خسارة بالوحدات، علما أن آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في مطلع الموسم الحالي ببطولة الدرع وانتهت لصالح الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدف.ويملك السلط، تحت قيادة المدرب عماد خانكان، عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، إضافة إلى أن التحسن الذي طرأ على أداء ونتائج الفريق مؤخرا، بدأ يعيد ثقة الجماهير بالفريق ويعزز آماله في الثبات، ومحاولة العودة للمكان الطبيعي بين مراكز المقدمة.ومن المتوقع أن يعتمد خانكان في خياراته الأساسية على كل من قتيبة دعسان، عصام سميري، محمد مصطفى، محمد زريقات، عبد الله المناصرة، أنس الجبارات، مهند سمرين، خالد العسولي، عبد الله ذيب، محمد غانم وعدي القرا.