الوحدات يتدرب في الكويت بمعنويات عالية وغيابات محدودة

مهند جويلس

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غادر وفد فريق الوحدات لكرة القدم أمس إلى دولة الكويت، لمواجهة فريق الكويت غدا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في المباراة التي سيحتضنها ستاد الكويت عند الساعة السابعة مساء.ويتطلع فريق الوحدات إلى مواصلة صدارته للمجموعة بعد انفراده بها وحيدا عقب الجولة الافتتاحية، حيث فاز على ضيفه أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين، فيما تعادل الكويت مع الكهرباء العراقي بدون أهداف على أرض الأخير.وأجرى الفريق وجبة تدريبية خفيفة فور وصوله للكويت، على أن يجري المران الرئيسي اليوم على ملعب اللقاء، ومن المنتظر أن يحظى الوحدات بدعم جماهيري من قبل الجالية الأردنية المتواجدة في الكويت، والتي حرصت على استقبال الفريق ودعمه قبيل القمة المرتقبة في البطولة.ويظهر اليوم المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر، إلى جانب قائد الفريق فراس شلباية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، للحديث عن تطلعات "الأخضر" في البطولة الثانية من حيث الأهمية للأندية في القارة الآسيوية.وخاض الوحدات مؤخرا مباراته المحلية الأولى منذ مواجهة الأهلي السوري منتصف الشهر الماضي، والتي التقى فيها جرش ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الأردن، حيث فاز بهدفين دون مقابل، وسط تباين في الآراء من قبل الجماهير حول المستوى الفني الذي ظهر به الفريق أمام منافس يلعب في دوري الدرجة الثانية على الصعيد المحلي.ويتكون فريق الوحدات من 23 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، أحمد الصغير، أحمد سمير، محمود شوكت، صالح راتب، أحمد سريوة، خالد عصام، حسان زحراوي، محمد موالي، مهند أبو طه، أنس العوضات، عامر جاموس، مالك علان، محمود زعترة، سيدريك هنري ومحمد عبد المطلب "بوغبا".ويتواصل استمرار غياب 5 لاعبين عن الوحدات بداعي الإصابة وعدم وصولهم للجاهزية الفنية المطلوبة، وهم: الأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا، بهاء فيصل، محمد كحلان، فادي الناطور وطارق خطاب.ويمني الوحدات النفس بالعودة بالنقاط كاملة لقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة التي لم يسبق له التتويج بلقبها خلال 11 مشاركة سابقة، إذ تنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني من بين المجموعات، والوصول إلى المربع الذهبي عن المنطقة.أفضلية تاريخية للمنافسويعد لقاء يوم غد الثامن تاريخيا بين الفريقين في المناسبات الرسمية القارية، حيث تواجها في 7 مباريات سابقة، وفاز الكويت في 3 مرات، مقابل فوز الوحدات في مباراتين، وتعادلا في مباراتين أيضا، مسجلا الكويت 9 أهداف، مقابل تسجيل الوحدات 7 أهداف. وتواجه الفريقان للمرة الأولى في العام 2009، وانتهت النتيجة وقتها بالتعادل بهدف لمثله في عمان ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فيما خسر الوحدات في لقاء العودة بدور المجموعات بالكويت بهدف نظيف.وفي العام 2011 ولحساب دور المجموعات أيضا وللبطولة ذاتها، عاد الوحدات بفوز ثمين من أرض الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجدد الوحدات الفوز على منافسه بلقاء الإياب في عمان بهدف وحيد.وضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في العام 2018، تعادل الوحدات مع الكويت على أرض الأخير بدون أهداف، قبل أن يخسر "الأخضر" على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.والتقى الفريقان في آخر مواجهة بينهما في العام 2019، ولحساب مواجهة الملحق المؤهلة لدوري أبطال آسيا، حيث فاز الكويت على الوحدات وقتها في عمان بثلاثة أهداف لهدفين.وأعلن الحساب الرسمي للنادي الكويتي مؤخرا، عن غيابات عدة، يعاني منها الفريق لأسباب مختلفة، وهم: يوسف ناصر، عبد الرحمن كميل، ضاري العتيبي، سلطان الفرج، المهدي برحمة، عمرو عبد الفتاح وإبراهيم كميل.