الإثنين 03 تموز 2023
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لقاءان في بطولة درع الاتحاد "المئوية" اليوم

الوحدات يجتاز شباب الأردن ويتقدم للوصافة

لاعب الوحدات مهند أبو طه في محاولة لبناء هجمة لفريقه أمس -(من المصدر)
لاعب الوحدات مهند أبو طه في محاولة لبناء هجمة لفريقه أمس -(من المصدر)
صعد فريق الوحدات للمركز الثاني على سلم ترتيب فرق بطولة درع اتحاد كرة القدم (درع المئوية)، بعد تغلبه على نظيره فريق شباب الأردن بهدف وحيد وثمين، في المباراة التي جرت بينهما أمس على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثامن من البطولة. اضافة اعلان
 ورفع الوحدات رصيده الى 17 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق الفيصلي المتصدر، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 8 نقاط وبالمركز الثامن.  
 وجرت في وقت متأخر من أمس على الملعب ذاته، المباراة الثانية ضمن نفس الجولة، وجمعت سحاب مع منافسه مغير السرحان. 
وتستكمل منافسات الجولة الثامنة اليوم، على ستاد الأمير محمد أيضا، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع معان مع الجليل عند الساعة السادسة مساء، والثانية يلتقي فيها شباب العقبة مع الحسين إربد عند الساعة التاسعة والنصف.
 الوحدات 1  شباب الأردن 0
مرت الدقائق الأولى من مجريات المباراة دون خطورة فعلية على مرمى الفريقين، ومالت الأحداث الى الهدوء وانحصرت الألعاب في منتصف الملعب، قبل أن يستقبل عامر جاموس الكرة المرسلة من ركنية سريوة برأسه ويلعبها على قدم محمد عبد المطلب الذي سددها ضعيفة ابتعدت عن مرمى حارس الشباب أحمد الجعيدي.
وبدأ الوحدات في تنظيم صفوفه، والسيطرة الميدانية النسبية على منطقة العمليات، من خلال فرض الزيادة التي وفرها محمود شوكت وعامر جاموس وأحمد سريوة في العمق مع تحركات حسان الزحراوي ومهند أبو طه، ومع صعوبة إختراق دفاعات الشباب الذي قاده كارلوس وأحمد أيمن وفيصل أبو شنب وعامر مجذوبة وقدرة الثنائي فضل وهيكل ثائر في إغلاق وسط الملعب، حاول لاعبو الوحدات استغلال التسديد من خارج منطقة الجزاء، فسدد محمود شوكت قذيفة قوية في أحضان الجعيدي، وكرر عبد المطلب التجربة ولكن من داخل منطقة الجزاء ردها الجعيدي، وذهبت رأسية سريوة بجوار القائم.
لاعبو الشباب اعتمدوا على إغلاق المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن الحضور الهجومي لحمزة النعيم وأحمد صبرة ودوغلاس لم يكن مؤثرا على مرمى عبد الستار، ولم يحسن القائد شوقي القزعة استقبال عرضية أبو شنب ومررت لخارج المرمى، وكاد فيصل أبو شنب أن يفتتح التسجيل عبر صاروخ من خارج منطقة الجزاء لمس عارضة الوحدات، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة والأداء.
ومع بداية الحصة الثانية دفع مدرب الشباب بورقة وسيم ريالات على حساب ثائر الديرباني، وتبادل شلباية وعبد المطلب الكرة في ميسرة الشباب ليرفع شلباية كرة عرضية وضعها المدافع فضل هيكل بالخطأ على قدم عبد المطلب الذي سددها على يمين الجعيدي هدف المباراة الوحيد في د.47.
وسعى لاعبو الشباب بعد الهدف إلى تنشيط ألعابهم بحثا عن تعديل النتيجة وتسريع الهجمات في محاولات لكشف دفاعات الوحدات، لكن النوايا الهجومية الشبابية والقدرة على اصطياد مرمى الوحدات ظلت غائبة، وبقيت الهبات الهجومية الوحداتية الأخطر حيث علت رأسية المدافع عرفات الحاج المرمى، وظهرت المساحات واضحة في منطقة شباب الأردن وبدأ الوحدات في تنوع الخيارات الهجومية، فسدد أبو طه كرة جاورت المرمى.
وشكلت الهجمات المرتدة الشبابية خطورة على مرمى الوحدات من خلال لمسات وسيم ريالات، الذي مرر كرة نحو دوغلاس سددها قوية بمحاذاة القائم، وأرسل الريالات كرة عرضية نحو حمزة النعيم لعبها فوق المرمى.
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