السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يحسم تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما

تحت 17 عاما
من مواجهة الحسين والوحدات
عمان - الغد - حسم فريق الوحدات تتويجه بدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الحسين 5-0 ، ضمن الأسبوع الثامن من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023 -2024.اضافة اعلان
وضمن الوحدات تتويجه باللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 21نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي والفيصلي بـ 11 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات للبطولة.
وضمن ذات الجولة تغلب فرسان الأردن على الرمثا 3-1 فيما تعادل الأهلي والفيصلي2-2.
ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يليه الأهلي والفيصلي 11، الرمثا 9، فرسان الأردن والحسين 6.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
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