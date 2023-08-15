الوحدات يخسر في دبي وينتقل إلى كأس الاتحاد الآسيوي

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فقد الوحدات فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بخسارته أمس أمام مضيفه أهلي دبي الإماراتي، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الدور التمهيدي الأول من المسابقة.وسجل عزيز جانييف هدف اللقاء الأول في الدقيقة 57، قبل أن يضيف رينان الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما سجل صاحب الأرض هدفه الثالث في الدقيقة 86.وسيلعب أهلي دبي في الدور المقبل، مع النصر السعودي المدجج بالنجوم بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، في مباراة مصيرية على مقعد مؤهل إلى دوري المجموعات، فيما انتقل الوحدات للعب في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، علما بأنه خاض في الموسمين الماضيين منافسات المسابقة القارية الأغلى من دور المجموعات، وقدم عروضا مميزة.والجدير ذكره أن الفيصلي سيشارك في دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، فيما تبخرت آمال الحسين إربد في المشاركة بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد خسارة الوحدات.ورافق الوحدات العديد من الظروف الصعبة قبل خوض اللقاء، لوجود لاعب سبق له تمثيل منتخب الاحتلال الصهيوني، وكانت هناك شكوك حول سفره، قبل أن يقرر النادي خوض المباراة.وغاب عن صفوف الوحدات في هذه المباراة، مجموعة من اللاعبين المصابين يتقدمهم طارق خطاب وأحمد سريوة، إضافة إلى السوري خالد كردغلي الذي طلب إعفاءه من السفر وخوض اللقاء.واعتمد مدرب الوحدات داركو نيستوروفيتش في تشكيلته الأساسية للقاء، على عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فراس شلباية ودانيال عفانة وعرفات الحاج ويوسف أبو الجزر، وتولى إيتو دور لاعب الارتكاز، بإسناد من قائد العمليات محمود شوكت، فيما تحرك الثلاثي أنس العوضات وصلاح راتب ومهند أبو طه، خلف المهاجم هنري.في الجهة المقابلة، لجأ مدرب أهلي دبي ماركو نيكوتيتش، إلى ماجد ناصر في حراسة المرمى، ولعب أمامه الرباعي محمد مرزوق ورينان ويوسف جابر وسعيد سليمان، وتمركز يوري سيزار وطارق أحمد في وسط الملعب، فيما قدم يحيى الغساني وعزيز جانييف الدعم للخط الأمامي الذي تواجد فيه إيجور جيسوس، ضمن طريقة اللعب 4-4-2.المباراة التي لم يتم بثها تلفزيونيا رغم أهميتها، شهدت فرصا قليلة في الشوط الأول، فأهدر راتب وأبو طه فرصتين محققتين للوحدات، بينما أضاع جيسوس فرصة خطيرة للجانب الإماراتي.ورغم الأفضلية الواضحة للوحدات مع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن الفريق المضيف من التقدم بهدف عبر عزيز جانييف من ركلة حرة نفذها بدقة في الشباك بالدقيقة 57.وتجرأ أهلي دبي أكثر بعد الهدف الأول، ليضيف الثاني في الدقيقة 65، بعد ركلة ركنية، تابعها المدافع رينان برأسه في شباك الحارس الفاخوري.ولم يتغير شيء مع انخفاض المردود البدني للاعبي الوحدات، ليأتي هدف أهلي دبي الثالث في الدقيقة 86 من زمن المباراة.