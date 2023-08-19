الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

الوحدات يسعى لتجاوز المعيقات أمام مغير السرحان في دوري المحترفين

لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعب مغير السرحان قصي طنوس - (من المصدر)
لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعب مغير السرحان قصي طنوس - (من المصدر)
 يسعى فريق الوحدات للعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يتوجه إلى مدينة الزرقاء لملاقاة فريق مغير السرحان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.اضافة اعلان
ويتطلع الوحدات لتعويض تعادله في الجولة الماضية مع الجليل بهدفين لمثلهما، وتخطي مغير السرحان اليوم يجعله في دائرة المنافسة، من أجل ملاحقة فريقي الحسين إربد والفيصلي اللذين يعتليان صدارة الترتيب وبرصيد 9 نقاط لكل منهما.
وفقد الوحدات الثلاثاء الماضي فرصة لوصول لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بعد خسارته من شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، لينتقل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وبدأ الوحدات مشواره بالدوري بفوز على الأهلي بهدف نظيف، ليجمع 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله مع الجليل، فيما خسر مغير السرحان مواجهته الأولى من الرمثا بهدفين دون رد، وتعادل مع معان بهدف لمثله، ليستقر رصيده عند نقطة واحدة.
وكانت نتائج الجولة الثالثة، قد أسفرت عن تعادل الأهلي مع سحاب (3-3)، وتعادل الجليل مع شباب العقبة من دون أهداف، واكتساح الفيصلي ضيفه معان بنتيجة (4-1)، وتغلب الحسين إربد على جاره الرمثا (1-0)، فيما أقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الخامسة بالجولة ذاتها، والتي جمعت فريقي شباب الأردن والسلط على ستاد عمان الدولي.
ويلتقي الفريقان في بطولة الدوري للمرة الثالثة في تاريخهما بعد صعود مغير السرحان الموسم الماضي لدوري المحترفين للمرة الأولى، إذ فاز الوحدات في المواجهتين 2-0 و1-0، فيما تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما ببطولة الدرع الشهر الماضي.
ولا يعيش الوحدات أفضل أيامه، بعد أن غادر المدير الفني البوسني داركو نيستوروفيتش الفريق خلال الأيام الماضية، وتم تكليف المدرب رأفت العلامي بمساعدة محمد جمال، بقيادة “الأخضر” حتى مباراة الكلاسيكو أمام الفيصلي الجمعة المقبل.
وشكلت الخسارة القاسية التي تعرض لها الوحدات أمام نظيره الإماراتي بالملحق، قلقا لدى جماهير الفريق التي كشفت عن مشاكل كبيرة في جميع خطوط الفريق، ما استدعى البحث عن حلول لتلك المشاكل خلال التدريبات الماضية عبر العلامي وجمال، الساعيين لإعادة الثقة لنفوس اللاعبين، تحضيرا للقمة المرتقبة بالجولة المقبلة.
ومن المتوقع أن يبدأ الوحدات اللقاء بمشاركة كل من عبد الله الفاخوري، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي، محمود شوكت، ماريو دي أوليفيرا “إيتو”، أنس العوضات، صالح راتب، مهند أبو طه وسيدريك هنري. 
وبدوره، يدخل مغير السرحان اللقاء بقيادة المدرب خالد الدبوبي وعينه على العودة من الباب الكبير، بعد بداية غير مثالية لـ “قلايد الخيل”، على الرغم من أن الفريق قدم أفضل مستوياته ببطولة الدرع، وكان الحصان الأسود بالبطولة بحسب المختصين بالشأن الكروي المحلي.
وربما تمثل النقطة الثمينة التي تحصل عليها مغير السرحان في الجولة الماضية أمام معان، ممرا لعودة الثقة عند اللاعبين، مع تأكيد الدبوبي للاعبيه بأن المنافسة على مراكز متقدمة تحتاج إلى خطف النقاط من الفرق المنافسة على اللقب.
وتتنوع خيارات الدبوبي الفنية، إلا أن الأسماء الأقرب لبدء اللقاء بشكل أساسي هي أحمد عرباش، سبيع الحموي، أحمد أبو صعيليك، قصي طنوس، سائد الخزاعلة، زيد أبو الريش، أحمد السليم، محمد العملة، حمزة الشمالي، معتز عبيدات وصهيب أبو هشهش.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمود السوالمة حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني أحمد الحتو وبكر الهباهبة حكما رابعا.
لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان يصافح عددا من زملائه في مباراة سابقة - ( من المصدر)

"صقور الأردن" يختبر جاهزيته لـ"مونديال السلة" بمواجهة فنزويلا اليوم منذ2 ساعة

لاعبة المنتخب الوطني ليليانا أبو جبارة تحاول المرور أمام متابعة من لاعبات تايلاند - (من المصدر)

منتخب السيدات يخسر أمام تايلند ويحل رابعا في "سلة آسيا" منذ2 ساعة

اللاعبة سينتيا صالحة أثناء تتويجها بلقب هدافة الدوري اللبناني مؤخرا - (من المصدر)

7 أجنبيات يعززن صفوف فرق السيدات تحضيرا لبطولة الأندية "الأردنية السعودية" منذ2 ساعة

1lj6a7bpS9GvkWtwS9O279KPqey9Jqxw66BBawDI

قرارات صادرة عن النادي الفيصلي منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق شباب الأردن-(ارشيفية)

شباب الأردن يتغلب على السلط في دوري المحترفين

منذ 36 دقيقة
الفائزون في الترتيب العام وفئة الدفع الرباعي -(من المصدر)

النجار يتسيد الجولة الثالثة من بطولة ‏‏الأردن لسباقات السرعة

منذ2 ساعة
وزير الشباب يتابع جانبا من منافسات البطولة ويتوج الفائزين - (من المصدر)

الهند تتصدر جدول ميداليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما

منذ2 ساعة
الأمير علي بن الحسين بجانب المدرب حسين عموتة وعدد من لاعبي المنتخب الوطني - (من المصدر)

المحترفون في الخارج يتوجسون من خيارات عموتة

منذ2 ساعة
معد منتخب الناشئين صالح الطهراوي يقود هجمة أردنية على ملعب قطر في "طائرة" غرب آسيا أمس - (الغد)

منتخب الناشئين يهزم قطر ويبلغ ثاني أدوار "غرب آسيا"

منذ2 ساعة
معد المنتخب الوطني وشباب الحسين ياسر عثمان خلال مشاركته مع فريقه في بطولة أندية غرب آسيا -(الغد)

ياسر عثمان: "طائرة" شباب الحسين قادم للهيمنة.. ودي فولفيو ليس بالمستوى المطلوب

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

بعد الترقب والذعر

ماهر أبو طير |اليوم

"كافر".. ولو ليوم واحد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإسراع في الأتمتة الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيارات الكهربائية وفرص إعادة تدوير البطاريات

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات | منذ3 ساعة
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات | منذ3 ساعة
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
 