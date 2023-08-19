الوحدات يسعى لتجاوز المعيقات أمام مغير السرحان في دوري المحترفين

مهند جويلس

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يسعى فريق الوحدات للعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يتوجه إلى مدينة الزرقاء لملاقاة فريق مغير السرحان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.ويتطلع الوحدات لتعويض تعادله في الجولة الماضية مع الجليل بهدفين لمثلهما، وتخطي مغير السرحان اليوم يجعله في دائرة المنافسة، من أجل ملاحقة فريقي الحسين إربد والفيصلي اللذين يعتليان صدارة الترتيب وبرصيد 9 نقاط لكل منهما.وفقد الوحدات الثلاثاء الماضي فرصة لوصول لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بعد خسارته من شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، لينتقل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وبدأ الوحدات مشواره بالدوري بفوز على الأهلي بهدف نظيف، ليجمع 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله مع الجليل، فيما خسر مغير السرحان مواجهته الأولى من الرمثا بهدفين دون رد، وتعادل مع معان بهدف لمثله، ليستقر رصيده عند نقطة واحدة.وكانت نتائج الجولة الثالثة، قد أسفرت عن تعادل الأهلي مع سحاب (3-3)، وتعادل الجليل مع شباب العقبة من دون أهداف، واكتساح الفيصلي ضيفه معان بنتيجة (4-1)، وتغلب الحسين إربد على جاره الرمثا (1-0)، فيما أقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الخامسة بالجولة ذاتها، والتي جمعت فريقي شباب الأردن والسلط على ستاد عمان الدولي.ويلتقي الفريقان في بطولة الدوري للمرة الثالثة في تاريخهما بعد صعود مغير السرحان الموسم الماضي لدوري المحترفين للمرة الأولى، إذ فاز الوحدات في المواجهتين 2-0 و1-0، فيما تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما ببطولة الدرع الشهر الماضي.ولا يعيش الوحدات أفضل أيامه، بعد أن غادر المدير الفني البوسني داركو نيستوروفيتش الفريق خلال الأيام الماضية، وتم تكليف المدرب رأفت العلامي بمساعدة محمد جمال، بقيادة “الأخضر” حتى مباراة الكلاسيكو أمام الفيصلي الجمعة المقبل.وشكلت الخسارة القاسية التي تعرض لها الوحدات أمام نظيره الإماراتي بالملحق، قلقا لدى جماهير الفريق التي كشفت عن مشاكل كبيرة في جميع خطوط الفريق، ما استدعى البحث عن حلول لتلك المشاكل خلال التدريبات الماضية عبر العلامي وجمال، الساعيين لإعادة الثقة لنفوس اللاعبين، تحضيرا للقمة المرتقبة بالجولة المقبلة.ومن المتوقع أن يبدأ الوحدات اللقاء بمشاركة كل من عبد الله الفاخوري، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي، محمود شوكت، ماريو دي أوليفيرا “إيتو”، أنس العوضات، صالح راتب، مهند أبو طه وسيدريك هنري.وبدوره، يدخل مغير السرحان اللقاء بقيادة المدرب خالد الدبوبي وعينه على العودة من الباب الكبير، بعد بداية غير مثالية لـ “قلايد الخيل”، على الرغم من أن الفريق قدم أفضل مستوياته ببطولة الدرع، وكان الحصان الأسود بالبطولة بحسب المختصين بالشأن الكروي المحلي.وربما تمثل النقطة الثمينة التي تحصل عليها مغير السرحان في الجولة الماضية أمام معان، ممرا لعودة الثقة عند اللاعبين، مع تأكيد الدبوبي للاعبيه بأن المنافسة على مراكز متقدمة تحتاج إلى خطف النقاط من الفرق المنافسة على اللقب.وتتنوع خيارات الدبوبي الفنية، إلا أن الأسماء الأقرب لبدء اللقاء بشكل أساسي هي أحمد عرباش، سبيع الحموي، أحمد أبو صعيليك، قصي طنوس، سائد الخزاعلة، زيد أبو الريش، أحمد السليم، محمد العملة، حمزة الشمالي، معتز عبيدات وصهيب أبو هشهش.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمود السوالمة حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني أحمد الحتو وبكر الهباهبة حكما رابعا.