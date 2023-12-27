الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يشكو شباب العقبة لاتحاد الكرة ... والأخير يبرر

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جانب من مباراة الوحدات وشباب العقبة .-(من المصدر)
عمان - الغد - قدم نادي الوحدات شكوى لدى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء ، حول أهلية مشاركة لاعب فريق شباب العقبة يزن شوكت، في المباراة التي جمعتهما يوم 19 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري المحترفين لكرة القدم، وانتهت بالتعادل 2-2.اضافة اعلان
وأرسل الوحدات شكوته بسبب مشاركة اللاعب شوكت في المباراة بديلا، بعد أن تعرض للطرد في مواجهة الفريق أمام الرمثا، وغيابه عن مواجهة معان في الجولة التالية، قبل أن يشارك بديلا في مواجهة الوحدات.

وجاء استناد الوحدات على الشكوى بأن اللاعب تعرض لعقوبة الإيقاف مباراة أخرى، إضافة إلى المباراة التي تلي حصوله على البطاقة الحمراء، ما يستدعي عدم أهلية مشاركته مع فريقه أمام الوحدات، بسبب استمرار عقوبة الحرمان.

وبدوره، برر نادي شباب العقبة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن اللاعب كان متاحا أمام الوحدات على نظام تسجيل اللاعبين في المباريات من الاتحاد، وأن القرار الصادر عن اللجنة التأديبية باليوم ذاته من موعد المباراة، مع إبلاغ النادي بقرار الحرمان بتاريخ 24 من الشهر الحالي.
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