الوحدات يطير إلى الكويت بطموحات تعزيز الصدارة الآسيوية

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يطير فريق الوحدات لكرة القدم اليوم، متوجها إلى العاصمة الكويتية الكويت، استعدادا لملاقاة فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد، في إطار منافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ويلعب الوحدات في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي، علما بأن الوحدات فاز في الجولة الأولى على فريق اتحاد أهلي حلب السوري، بانتظار العودة من الكويت بكامل نقاط المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة وهو ما يتمناه جمهور الفريق.ويضم وفد الوحدات إلى الكويت الذي يرأسه رئيس النادي بشار حوامدة، كلا من: عوض الأسمر إداريا للوفد، بسام شلباية مسؤول الملف الآسيوي إداري ومنسق إعلامي للفريق، والزميل زكريا العوضي موفدا إعلاميا، إضافة إلى المدير الفني العُماني للفريق رشيد جابر وجهازه الفني المعاون والطبي والإداري، و23 لاعبا.ويغيب عن الوحدات في مباراة الكويت المحترف الكونغولي ايتو بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب اللاعبين المصابين أيضا بهاء فيصل وفادي الناطور ومحمد كحلان.وينتظر أن يخوض فريق الوحدات تدريبه الأخير على ملعب المباراة يوم غد، بإشراف المدير الفني العماني رشيد جابر ومساعده محمد جمال، حيث يضع جابر الرتوش الأخيرة على تشكيلته، بناء على المتابعة لفريق الكويت الكويتي الذي يعتبر أيضا أحد المرشحين للمنافسة على صدارة المجموعة.ويشارك الوحدات يوم غد، في الاجتماع الفني لمناقشة تعليمات المباراة وألوان الفريقين في اللقاء، كما سيتحدث أيضا المدير الفني رشيد جابر خلال المؤتمر الصحفي عن تحضيرات فريقه للمباراة.وتأمل جماهير الوحدات بأن يعود فريقها بنقاط المباراة، لتعزيز الحظوظ في التأهل إلى الدور الثاني، في خطوة مهمة نحو تحقيق حلم المنافسة بقوة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي الذي لم يسبق للفريق وأن فاز بلقبه سابقا.