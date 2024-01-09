الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
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الوحدات يعيد رسم خريطة التحضيرات لمواجهة إلغاء بطولة دبي

فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
 بدأ فريق الوحدات لكرة القدم، بإعادة تشكيل خريطة تحضيراته واستعداداته للمرحلة المقبلة من الموسم الكروي، بعد اصطدامه بقرار إلغاء منافسات بطولة دبي التي كانت مقررة يوم 19 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وكان الوحدات يعد العدة للسفر إلى دبي، خلال الأيام القليلة المقبلة، للمشاركة في هذه البطولة التي تعد مرحلة تحضير مناسبة لاستئناف منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين، قبل أن يصطدم بإلغاء البطولة، وبالتالي الحاجة لإعادة رسم خريطة التحضيرات، بإشراف المدير الفني أمجد أبو طعيمة.
وبدأ الوحدات بإعداد برنامج تدريبي لتعويض إلغاء المشاركة في البطولة، من خلال تكثيف التدريبات البدنية في المرحلة الحالية، خاصة وأن لاعبي الوحدات المنضمين حاليا لصفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم وعددهم 6، يستعدون للعودة إلى النادي اليوم، ما يعني تواجد عدد جيد من اللاعبين الذين من الممكن أن يساعدوا المدرب على إجراء تدريبات متكاملة رغم غياب لاعبي الفريق في المنتخب الوطني الأول.
وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة، تنظيم عدد من المباريات الودية مع الأندية المحلية، لتعويض غياب المباريات التي كان يفترض أن يخوضها الوحدات في بطولة دبي.
ويحتاج المدرب أبو طعيمة، لخوض أكبر عدد من المباريات الودية، للتعرف على قدرات لاعبيه، خاصة ممن لا يشاركون في التشكيلة الأساسية، للوقوف على جاهزيتهم، ومعرفة إمكانية الاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المدرب الجديد تولى مهمته قبل أيام قليلة، وبالتالي الحاجة لعدد من المباريات الودية، لتقييم اللاعبين، وصولا إلى تشكيلة مثالية قادرة على تمثيل الوحدات في المنافسات المقبلة.
المدرب أبو طعيمة أيضا، يستعد لتقديم تقرير فني لإدارة النادي، يكشف فيه عن أسماء اللاعبين الذين من الممكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة، وبالتالي الدخول معهم في مفاوضات لفسخ عقودهم بالتراضي، من دون أن يكلف صندوق النادي مبالغ مالية كبيرة.
ووفق المعلومات، فإن المدرب بات يملك تصورا مقبولا بشأن اللاعبين الذين من الممكن استبعادهم في المرحلة المقبلة، أو تحريرهم لصالح أندية أخرى، خاصة من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي بداية الموسم الحالي وقبل تعيين الجهاز الفني.
وينتظر أن تتسلم إدارة النادي قريبا التقرير الفني، بحيث يتم مناقشته مع الجهاز الفني، لمعرفة دقة ما جاء فيه، وبالتالي حسم إمكانية تجسيده على أرض الواقع، من دون أن يلحق أي ضرر بالنادي.
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