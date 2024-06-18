الوحدات يقلب الطاولة على الرمثا ويبلغ نصف نهائي كأس الأردن

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وحصل لاعب الوحدات محمود شوكت على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 35 من زمن اللقاء بتلقيه بطاقتين صفراوتين، ليستثمر الرمثا النقص العددي ويسجل هدف التقدم بعد ذلك بدقيقتين عن طريق اللاعب عبد الرحمن الدرايسة، فيما عدّل الوحدات الكفة عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع عبر اللاعب محمد موالي.وسجل المهاجم العاجي لفريق الوحدات سيدريك هنري الهدف الثاني عند الدقيقة 72، قبل أن يسجل البديل محمد أبو زريق "شرارة" الهدف الثالث عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.ويلتقي الوحدات مع شباب الأردن يوم الأحد المقبل في نصف نهائي البطولة، فيما يواجه الحسين إربد نظيره السلط بالنصف الآخر، علما أن المباراة النهائية ستقام في 18 من الشهر الحالي.