الوحدات: 30 يوما من التحديات المحلية والقارية

يحيى قطيشات

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شهر حافل بالمباريات ينتظر فريق الوحدات خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر تموز (يوليو)، ولغاية الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبلين، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، حيث يخوض “الأخضر” أكثر من 6 لقاءات مهمة، تبدأ بمواجهة فريق الفيصلي في مباراة الذهاب من بطولة السوبر على ستاد عمان الدولي، ويعود الوحدات لمواجهة الفيصلي من جديد في مباراة الإياب يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه.وينتظر أن يخوض الوحدات 3 مباريات في منافسات دوري المحترفين والذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، قبل أن يشارك الفريق في منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وتنتظره مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي في مدينة دبي الإماراتية يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، وفي حال تخطي عقبة الفريق الإماراتي يلعب الوحدات مع فريق النصر السعودي بقيادة النجم العالمي رونالدو يوم الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل.ويدرك الجهاز الفني للوحدات البوسني داركو نيستروفيتش أهمية حسم الأوراق الفنية للفريق وإنجاز التعاقدات بالنسبة للاعبين المحليين والمحترفين سريعا، خصوصا وأن فترة القيد تنتهي في السادس عشر من الشهر المقبل، بيد أن مباريات بطولة الدرع كشفت عن نواقص متنوعة يحتاجها الوحدات لبناء منظومة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، والمنافسة الحقيقية على ألقاب البطولات المحلية والمشاركة الآسيوية، لينال رضا وإعجاب جماهير الفريق التي تعد مصدر قوة الفريق خلال المباريات.ويسعى المدير الفني داركو خلال منافسات بطولة الدرع، والتعاقدات الجديدة إلى تصويب الأخطاء، التي ظهرت على أداء اللاعبين، للوصول لدرجة الجاهزية المطلوبة قبيل خوض غمار المنافسات الرسمية، والتي ستشكل الاختبار الرسمي الأول له مع الوحدات منذ توليه المهمة قبل أشهر.وكان داركو، أشار في تصريح له بعد التوقيع معه وفي حديثه للمركز الإعلامي لنادي الوحدات، إلى أن الانضباط والالتزام بالروح الجماعية يعدان أهم عوامل النجاح وتحقيق البطولات، موضحا أن الفريق يحتاج إلى عمل كبير من أجل أن يكون عند حسن ظن الجميع، مبينا أن المرحلة المقبلة ستكون متاحة لجميع اللاعبين لإثبات الذات والدخول في حساباته الفنية، معتبرا أن العطاء في كرة القدم يتفوق على الأسماء، في الوقت الذي طلب فيه من مجلس الإدارة ضرورة إعطائه الوقت الكافي للتعرف أكثر عن قرب على إمكانيات اللاعبين من أجل تقديم التقرير الفني عن اللاعبين المتاحين كافة، مع تأكيده معرفة نوعية وطريقة تفكير اللاعب العربي، بعد تجاربه بالعمل مؤخرا مع فرق كويتية.واستغل الجهاز الفني للفريق مباريات بطولة درع الاتحاد، لوضع التصورات الأولية حول وضعية الفريق الفنية ومعرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين، خصوصا وأن التعاقد معهم تم قبل التوقع مع المدرب، إلى جانب منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الجدد والشباب، للخروج من البطولة بأفضل العناصر التي تخدم الفريق علاوة على البحث عن تعاقدات جديدة تدعم صفوف الفريق.ويأمل داركو بالعمل الجاد منذ اليوم الأول من استلامه المهمة، بإعادة لقب الدوري إلى خزائن النادي بعد غياب لموسمين متتاليين، والتقدم في مباريات الملحق المؤهلة لدوري أبطال آسيا، من أجل المشاركة في أكبر البطولات القارية للأندية للموسم الثالث على التوالي، بعد مشاركتين سابقتين خلال العامين الماضيين، لم ينجح خلالهما بتخطي دور المجموعات.ويمنح تأهل فريق الوحدات لدوري أبطال آسيا، الفرصة للأندية المحلية بطاقة جديدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من خلال مشاركة فريق الحسين إربد.