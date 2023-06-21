الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الوحدات: 30 يوما من التحديات المحلية والقارية

فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
شهر حافل بالمباريات ينتظر فريق الوحدات خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر تموز (يوليو)، ولغاية الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبلين، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، حيث يخوض “الأخضر” أكثر من 6 لقاءات مهمة، تبدأ بمواجهة فريق الفيصلي في مباراة الذهاب من بطولة السوبر على ستاد عمان الدولي، ويعود الوحدات لمواجهة الفيصلي من جديد في مباراة الإياب يوم الثامن والعشرين من  الشهر نفسه. اضافة اعلان
وينتظر أن يخوض الوحدات 3 مباريات في منافسات دوري المحترفين والذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، قبل أن يشارك الفريق في منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وتنتظره مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي في مدينة دبي الإماراتية يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، وفي حال تخطي عقبة الفريق الإماراتي يلعب الوحدات مع فريق النصر السعودي بقيادة النجم العالمي رونالدو يوم الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل.
ويدرك الجهاز الفني للوحدات البوسني داركو  نيستروفيتش أهمية حسم الأوراق الفنية للفريق وإنجاز التعاقدات بالنسبة للاعبين المحليين والمحترفين سريعا، خصوصا وأن فترة القيد تنتهي في السادس عشر من الشهر المقبل، بيد أن مباريات بطولة الدرع كشفت عن نواقص متنوعة يحتاجها الوحدات لبناء منظومة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، والمنافسة الحقيقية على ألقاب البطولات المحلية والمشاركة الآسيوية، لينال رضا وإعجاب جماهير الفريق التي تعد مصدر قوة الفريق خلال المباريات.    
ويسعى المدير الفني داركو خلال منافسات بطولة الدرع، والتعاقدات الجديدة إلى تصويب الأخطاء، التي ظهرت على أداء اللاعبين، للوصول لدرجة الجاهزية المطلوبة قبيل خوض غمار المنافسات الرسمية، والتي ستشكل الاختبار الرسمي الأول له مع الوحدات منذ توليه المهمة قبل أشهر. 
وكان داركو، أشار في تصريح له بعد التوقيع معه وفي حديثه للمركز الإعلامي لنادي الوحدات، إلى أن الانضباط والالتزام بالروح الجماعية يعدان أهم عوامل النجاح وتحقيق البطولات، موضحا أن الفريق يحتاج إلى عمل كبير من أجل أن يكون عند حسن ظن الجميع، مبينا أن المرحلة المقبلة ستكون متاحة لجميع اللاعبين لإثبات الذات والدخول في حساباته الفنية، معتبرا أن العطاء في كرة القدم يتفوق على الأسماء، في الوقت الذي طلب فيه من مجلس الإدارة ضرورة إعطائه الوقت الكافي للتعرف أكثر عن قرب على إمكانيات اللاعبين من أجل تقديم التقرير الفني عن اللاعبين المتاحين كافة، مع تأكيده معرفة نوعية وطريقة تفكير اللاعب العربي، بعد تجاربه بالعمل مؤخرا مع فرق كويتية.
واستغل الجهاز الفني للفريق مباريات بطولة درع الاتحاد، لوضع التصورات الأولية حول وضعية الفريق الفنية ومعرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين، خصوصا وأن التعاقد معهم تم قبل التوقع مع المدرب، إلى جانب منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الجدد والشباب، للخروج من البطولة بأفضل العناصر التي تخدم الفريق علاوة على البحث عن تعاقدات جديدة تدعم صفوف الفريق. 
ويأمل داركو بالعمل الجاد منذ اليوم الأول من استلامه المهمة، بإعادة لقب الدوري إلى خزائن النادي بعد غياب لموسمين متتاليين، والتقدم في مباريات الملحق المؤهلة لدوري أبطال آسيا، من أجل المشاركة في أكبر البطولات القارية للأندية للموسم الثالث على التوالي، بعد مشاركتين سابقتين خلال العامين الماضيين، لم ينجح خلالهما بتخطي دور المجموعات.
ويمنح تأهل فريق الوحدات لدوري أبطال آسيا، الفرصة للأندية المحلية بطاقة جديدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من خلال مشاركة فريق الحسين إربد.   
جانب من مواجهة الحسين إربد والجليل بدرع "المئوية" - (من المصدر)

أندية تسعى للاستفادة من لاعبين أبعدهم كشف الـ25 منذ 60 دقيقة

الأمير مرعد بن رعد يتوسط الوفد الأردني المشارك بالأولمبياد الخاص (من المصدر)

أول "برونزية" للأردن في الأولمبياد الخاص ببرلين منذ 60 دقيقة

فريق شباب الحسين البطل المنتظر للدوري الممتاز للكرة الطائرة-(من المصدر)

شباب الحسين بطل الدوري المنتظر.. و"لعبة الكراسي" تشغل بقية الفرق منذ 60 دقيقة

WhatsApp Image 2023-06-20 at 9.13.12 PM

منتخب الناشئات يخسر امام مصر في البطولة العربية لكرة السلة 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان يحاول المرور أمام متابعة عدد من لاعبي منتخب ليتوانيا للشباب - (من المصدر)

اختبار ودي لمنتخب السلة مع فريق جامعة VMU الليتواني

منذ 60 دقيقة
مبنى الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية والشبابية - (من المصدر)

هل تستجيب الحكومة لمطلب "النواب" بإعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة؟

منذ 60 دقيقة
لاعبة المنتخب الوطني زينة قراعين تسير بالكرة نحو سلة تونس -(تصوير: أمجد الطويل)

"الناشئات" يخسر أمام تونس ويلتقي مصر في نصف نهائي "السلة العربية"

منذ 60 دقيقة
المقاتل جراح السيلاوي -(أرشيفية)

السيلاوي يواجه رينفرو غدا في لقاء الفرصة الأخيرة بعرض PFL 6

منذ 60 دقيقة
اتحاد الجمباز

بعثة "الجمباز" تعود من سنغافورة.. ودورة التحكيم تنطلق اليوم

منذ 60 دقيقة
لقطة جامعة للكادر الأردني في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في العراق - (من المصدر)

حضور أردني مميز في بطولة غرب آسيا بالعراق

منذ 60 دقيقة
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |منذ 60 دقيقة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 