الوسطى" بطلا لبطولة الخماسي العسكري

وجمع فريق المنطقة العسكرية الوسطى 18065.5 نقطة ، وحل فريق المنطقة العسكرية الشمالية في المركز الثاني جامعا 17720.8 نقطة ، فيما حل فريق قيادة سلاح المدفعية الملكي ثالثا جامعا 12996.7 نقطة
واقيمت اليوم سباقات الضواحي حيث جاءت النتائج على النحو التالي :
فعالية الضواحي 8 كم
الاول صالح اسامة ( المنطقة العسكرية الوسطى ) و جمع 1124 نقطة
الثاني ايمن كامل ( المنطقة الشرقية ) و جمع 1114 نقطة
الثالث معن احمد ( الوسطى) و جمع 1080 نقطة
فعالية الرماية مسافة 200م بندقية
الاول عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 17333 نقطة
الثاني صالح اسامة ( وسطى) و جمع 170 نقطة
الثالث احمد جمال ( وسطى) و جمع 170 نقطة
فعالية رماية الدقة ( القنابل تشبيهي)
الاول صالح اسامة ( وسطى) و جمع 158 نقطة
الثاني عبدالله حسن ( الشمالية ) وجمع 152 نقطة
الثالث عمر ذيب ( الشمالية ) و جمع 150 نقطة
فعالية السباحة 50م
الاول عمر ذيب (الشمالية ) و جمع 985.6 نقطة
الثاني عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 964 نقطة
الثالث محمود محمد (الشمالية ) و جمع 956.6 نقطة
فعالية الحواجز
الاول عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 1021 نقطة
الثاني احمد جمال ( وسطى) و جمع 944 نقطة
الثالث محمود محمد( الشمالية) و جمع 902 نقطة
وحل في المركز الأول في المجموع العام في الخمس فعاليات لاعب المنطقة العسكرية الوسطى عبد الرحمن رسمي و جمع 1951.33 نقطة.
إلى ذلك تستعد مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، لتنظيم البطولة العسكرية للتايكواندو، يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس في المدينة الرياضية.