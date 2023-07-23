الوسطى" بطلا لبطولة الخماسي العسكري

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عمان -الغد - ظفر فريق المنطقة العسكرية الوسطى، بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للخماسي العسكري، والتي اختتمت اليوم على ميدان الحواجز في مقر الاتحاد الرياضي العسكري.وجمع فريق المنطقة العسكرية الوسطى 18065.5 نقطة ، وحل فريق المنطقة العسكرية الشمالية في المركز الثاني جامعا 17720.8 نقطة ، فيما حل فريق قيادة سلاح المدفعية الملكي ثالثا جامعا 12996.7 نقطةواقيمت اليوم سباقات الضواحي حيث جاءت النتائج على النحو التالي :فعالية الضواحي 8 كمالاول صالح اسامة ( المنطقة العسكرية الوسطى ) و جمع 1124 نقطةالثاني ايمن كامل ( المنطقة الشرقية ) و جمع 1114 نقطةالثالث معن احمد ( الوسطى) و جمع 1080 نقطةفعالية الرماية مسافة 200م بندقيةالاول عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 17333 نقطةالثاني صالح اسامة ( وسطى) و جمع 170 نقطةالثالث احمد جمال ( وسطى) و جمع 170 نقطةفعالية رماية الدقة ( القنابل تشبيهي)الاول صالح اسامة ( وسطى) و جمع 158 نقطةالثاني عبدالله حسن ( الشمالية ) وجمع 152 نقطةالثالث عمر ذيب ( الشمالية ) و جمع 150 نقطةفعالية السباحة 50مالاول عمر ذيب (الشمالية ) و جمع 985.6 نقطةالثاني عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 964 نقطةالثالث محمود محمد (الشمالية ) و جمع 956.6 نقطةفعالية الحواجزالاول عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 1021 نقطةالثاني احمد جمال ( وسطى) و جمع 944 نقطةالثالث محمود محمد( الشمالية) و جمع 902 نقطةوحل في المركز الأول في المجموع العام في الخمس فعاليات لاعب المنطقة العسكرية الوسطى عبد الرحمن رسمي و جمع 1951.33 نقطة.إلى ذلك تستعد مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، لتنظيم البطولة العسكرية للتايكواندو، يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس في المدينة الرياضية.