الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الوسطى" بطلا لبطولة الخماسي العسكري

أحدالمشاركين في البطولة
أحد المشاركين في البطولة
عمان -الغد - ظفر فريق المنطقة العسكرية الوسطى، بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للخماسي العسكري، والتي اختتمت اليوم على ميدان الحواجز في مقر الاتحاد الرياضي العسكري.اضافة اعلان
وجمع فريق المنطقة العسكرية الوسطى 18065.5 نقطة ، وحل فريق المنطقة العسكرية الشمالية في المركز الثاني جامعا 17720.8 نقطة ، فيما حل فريق قيادة سلاح المدفعية الملكي ثالثا جامعا 12996.7 نقطة
واقيمت اليوم سباقات الضواحي حيث جاءت النتائج على النحو التالي :
فعالية الضواحي 8 كم
الاول صالح اسامة ( المنطقة العسكرية الوسطى ) و جمع 1124 نقطة
الثاني ايمن كامل ( المنطقة الشرقية ) و جمع 1114 نقطة
الثالث معن احمد ( الوسطى) و جمع 1080 نقطة

فعالية الرماية مسافة 200م بندقية
الاول عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 17333 نقطة
الثاني صالح اسامة ( وسطى) و جمع 170 نقطة
الثالث احمد جمال ( وسطى) و جمع 170 نقطة

فعالية رماية الدقة ( القنابل تشبيهي)

الاول صالح اسامة ( وسطى) و جمع 158 نقطة

الثاني عبدالله حسن ( الشمالية ) وجمع 152 نقطة

الثالث عمر ذيب ( الشمالية ) و جمع 150 نقطة


فعالية السباحة 50م

الاول عمر ذيب (الشمالية ) و جمع 985.6 نقطة

الثاني عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 964 نقطة

الثالث محمود محمد (الشمالية ) و جمع 956.6 نقطة

فعالية الحواجز

الاول عبد الرحمن رسمي ( وسطى) و جمع 1021 نقطة

الثاني احمد جمال ( وسطى) و جمع 944 نقطة

الثالث محمود محمد( الشمالية) و جمع 902 نقطة

وحل في المركز الأول في المجموع العام في الخمس فعاليات لاعب المنطقة العسكرية الوسطى عبد الرحمن رسمي و جمع 1951.33 نقطة.

إلى ذلك تستعد مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، لتنظيم البطولة العسكرية للتايكواندو،  يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس في المدينة الرياضية.
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