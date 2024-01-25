الوسلاتي: "الرعاية والصالة" تشكلان نقلة نوعية.. ومستويات قوية في "الطائرة العربية"

مصطفى بالو

أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، أن اتفاقتي رعاية الطائرة الأردنية وصالة قصر الرياضة، تشكلان نقلة نوعية للعبة على المدى البعيد، مشيرا أن المستفيد الأول الأندية والمنتخبات الوطنية، معتبرا ما انجزه اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ومتابعة وجهود نائب الرئيسة جهاد قطيشات خطوات واسعة على طريق النهوض باللعبة ودفع محركاتها نحو التحليق بالحضور والإنجاز عربيا وإقليميا وقاريا ودوليا –على حد تعبير الوسلاتي-.

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وأضاف الوسلاتي في حديثه إلى "الغد"، قائلا : " تشعر بالرغبة الكبيرة لدى مجلس إدارة الاتحاد، بإلحاق بركب الدول المتقدمة، وحجزمكان يليق بالطائرة الأردنية، ولعل سرعة إنجاز اتفاقية رعاية الطائرة الأردنية، بالتوقيع مع شركة لها الخبرة في المجال الرياضي-مدارس التربية الريادية-، وتوقيع اتفاقية تمنح اللعبة بأنديتها ومنتخباتها بأولوية استخدام صالة قصر الرياضة، بالتنسيق مع وزارة الشباب ومدير مدينة الحسين للشباب، ولعل ذلك من شأنه أن يوفر المال والبنية التحتية، وهما الرافعان لشأن اللعبة فنية، تلتقي مع الحضور الإداري المميز للطائرة الأردنية على جميع الأصعدة، وخطوة إيجابية لها دلالتها وانعكاسها على المستقبل القريب للعبة".



وتابع: " ننطلق في خطة فنية اتجاه جميع المنتخبات الوطنية، وجاءت تلك الاتفاقيات؛ لتذلل لنا الصعاب في إنجاز مهمتنا الفنية، حيث وزعنا مهام العمل مع المدربين الوطنيين؛ لتجهيز المنتخبات الوطنية لخوض العديد من الاستحقاقات لمختلف المنتخبات الوطنية وللجنسين، بدء من الواعدين والواعدات، انتهاء بالرجال والسيدات، سواء للمنافسات داخل الصالات أو الشاطئية، خاصة وأن لدينا أجندة مزدحمة من المشاركات، واستضافة اتحاد الكرة الطائرة للعديد من البطولات، والتي نطمح فيها الحضور المشرف وتحقيق نتائج مشرفة للعبة".



وحول تواجده في تدريبات ممثلي اللعبة المشاركين إقليما وعربيا، قال الوسلاتي: " بحسب توصيات اتحاد اللعبة، نتعامل مع ممثلي الطائرة الأردنية كل من شباب الحسين، المشارك في بطولة غرب آسيا الثانية في عُمان بعد أيام، وكذلك بطولة الأندية العربية في عمان الشهر المقبل، ومثله عيرا الذي سيخوض غمار بطولة الأندية العربية، وكأنهما أحد المنتخبات الوطنية التي يفرض علينا التزامنا الأخلاقي المهني في تقديم المشورة والتوجيه، في ظل تعاون وتقدير لجهود المدربين لشباب الحسين المدرب وليد العسود، ولفريق عيرا المدرب إياد توفيق، وجميعنا شركاء في دفع حضورهما في المسابقتين الإقليمية والعربية".



وأردف قائلا: " بطلب من فريق عيرا، تواجدت وزميلي المدرب إسماعيل توفيق في تدريبات الفريق، وقدمنا النصائح الفنية والتكتيكية من باب المصلحة العامة للطائرة الأردنية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من عيرا على المستوى الإداري والفني واللاعبين، في الوقت الذي طلب مني مدرب شباب الحسين وليد العسود بمشاهدة محترفي الفريق، الغاني إبراهيم عبدالحميد، والنيجيري بيلو، إلا أن تأخر صدور تأشيرة دخولهما حال دون ذلك، إلا أنني حريص على متابعة تدريباتهما، والمدربان لديهما من الخبرة والقدرة الفنية الكثير، وأعجبني حماس اللاعبين في كلا الفريقين، واندفاعهم بروح معنوية عالية نحو المنافسة بقوة في كلا البطولتين".



وعن مستوى الأندية العربية المشاركة في البطولة العربية التي تقام في عمان الشهر المقبل، أجاب الوسلاتي: " هناك 13 فريقا في بطولة الأندية العربية، يعتبروا من خيرة الأندية في الساحة العربية، وهم قادمون بجهوزية فنية كبيرة، يملكون عناصر محلية ومحترفين على سوية عالية، مما يبشر بنسخة قوية في مباريات البطولة العربية الـ42، وستكون الطريق مزدخمة بالمنافسين نحو اللقب والمراكز الأولى بالبطولة".



وحول حظوظ ممثلي الطائرة الأردنية في المنافسات العربية، رد الوسلاتي: " شباب الحسين وعيرا يملان عناصر مميزة سواء على مستوى الخبرة أو الشباب، لكني لم أر محترفي الفريقين ومدى قدرتهم على تقديم الإضافة النوعية بالبطولة، في الوقت التي تأتي الفرق العربية إلى عمان، بجهوزية بدنية وفنية وتكتيكية عالية، كونها قادمة من منافسات قائمة أو حتى انتهت، بعكس ممثلي الطائرة الأردنية بسب تأخر المنافسات المحلية، والذي يعود وفقا لطلب الأندية فيما كان اقتراح اتحاد اللعبة تنظيم المسابقات المحلية لأندية الممتاز وفقا للأجندة الدولية؛ لتكون انطلاقتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أن الأندية طلبت تأخير البطولات وذلك يعود لضائقتها المالية، في الوقت الذي أرى فيه أن شباب الحسين سيستفيد من الوجبات التنافسية الاحتكاكية في غرب آسيا، وستزيد من جهوزية الفريق في المباريات العربية، واتمنى لممثلي اللعبة حظا أوفر عربيا وإقليميا، فالنتائج ترصد بالتأكيد لصالح الطائرة الأردنية".