"اليد" في 2024: نشاطات محلية.. ومشاركات واسعة للمنتخبات الوطنية

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يستعد الاتحاد الأردني لكرة اليد إلى إطلاق روزنامة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي ينتظر أن تشتمل على العديد من المسابقات المحلية لمختلف الفئات العمرية وللجنسين، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية والتحكيمية، في الوقت الذي سيكون فيه للمنتخبات الوطنية نصيب الأسد من النشاطات، خصوصا وهي تخضع حاليا للبرامج التدريبية المكثفة، والتي تسبق مشاركاتها الرسمية في العام الحالي، والتي سبق للاتحاد أن قرر المشاركة فيها.البطولات المحلية ينتظر أن تبدأ خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وهي تشمل بطولات (الواعدين والبراعم والناشئين والأشبال، ودوري أندية الدرجة الأولى، وكأس الأردن، ومباراة كأس السوبر، ودوري الدرجة الثانية، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر للسيدات).ونظرا للدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للجانبين التدريبي والتحكيمي، سيقوم الاتحاد بإقامة الدورات التدريبية لمختلف المستويات، وعقد دورات الصقل والتأهيل للحكام، مثلما سيكون للحكام مشاركات واسعة في إدارة البطولات الخاريجة نظرا لمستواهم المتميز، كما حصل في العام الماضي 2023.المنتخبات الوطنية ستخضع للكثير من المشاركات في البطولات الرسمية سواء كانت العربية أو الآسيوية أو غرب آسيا، حيث تنتظر المنتخبات الوطنية مشاركات في البطولة الآسيوية للشباب المقررة في السعودية، والبطولة الآسيوية التي تقام في إيران، والبطولة العربية للشباب، التي تقام في المغرب، والبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية، والمتوقع أن تقام في الأردن خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، مثلما يدرس الاتحاد إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية، والتي تسبق تواجدها في البطولات الرسمية.ويذكر أن الاتحاد الأردني أقام في العام الماضي، بطولاته كافة، سواء أكانت للفئات العمرية أو الدوريات للرجال والسيدات، مثلما شاركت المنتخبات الوطنية في العديد من البطولات، ومن بينها المنتخب الوطني للناشئين 2004 الذي شارك في البطولة العربية التي جرت في الأردن، والمنتخب الوطني للناشئين 2006 الذي تواجد في البطولة العربية في تونس، وشارك المنتخب الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا، وتمكن من الفوز بلقب البطولة، وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي، مثلما أقام المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في سلطنة عمان خاض خلاله ثلاثة لقاءات ودية مع المنتخب العماني.وينصب تركيز الاتحاد في مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، على إعداد المنتخب الوطني للشباب بالصورة المثالية، ويتطلع إليها ليكون المنتخب الوطني للرجال، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026، حيث تضم قائمة المنتخب الوطني للرجال حاليا 12 لاعبا من منتخب الشباب، والذين شاركوا في المباريات الودية التي خاضها المنتخب أمام المنتخب العماني.