الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليد" يحدد مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الحالي

جانب من إحدى مباريات بطولات الفئات العمرية بكرة اليد -(الغد)
جانب من إحدى مباريات بطولات الفئات العمرية بكرة اليد -(الغد)
 أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد عن مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين للعام الحالي، والتي تسبق مشاركة الفرق في البطولات المحلية، التي يقيمها الاتحاد وهي (الرجال والسيدات والشباب والشابات مواليد 2006-2007 والناشئين والناشئات 2008-2009 والأشبال والزهرات 2010-2011).اضافة اعلان
وحدد الاتحاد يوم السبت 16 من آذار (مارس) الحالي، موعدا لتسجيل وقيد اللاعبين لأندية الزرقاء والراية والقدس، ويوم الأحد 17 من الشهر الحالي، موعدا لأندية وادي السير ويرموك البقعة وأم جوزة، ويوم الإثنين 18 من الشهر الحالي موعدا لأندية الكتة ويرموك الشونة والقوقازي وساكب، ويوم الثلاثاء 19 من الشهر الحالي، موعدا لأندية كفرسوم وحرثا وكفرنجة، ويوم الأربعاء الـ20 من الشهر الحالي، موعدا لأندية الطفيلة وعمان والبتراء، ويوم الخميس الـ21 من الشهر الحالي، موعدا لأندية النصر والفجر والحسين إربد، ويوم الجمعة 22 من الشهر الحالي، موعدا لأندية العربي والأهلي والسلط، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساء موعدا للأندية كافة، مثلما حدد يوم السبت 23 من الشهر الحالي، من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساء موعدا للأندية التي لم تستكمل تسجيل لاعبيها.
وتنطلق البطولات الرسمية للاتحاد من خلال بطولات الفئات العمرية، ثم تبدأ بعدها بطولات الكبار سواء أكانت للرجال أو السيدات، حيث ينتظر أن يقيم الاتحاد البطولات المعتمدة كافة في أجندته للموسم الحالي وهي (الأشبال والزهرات والناشئين والناشئات والشباب والشابات ودوري أندية الدرجة الثانية، وبطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر للرجال، ومباراة كأس السوبر للسيدات، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأردن للرجال، ودوري أندية الدرجة الأولى للرجال، ودوري أندية السيدات)، إلى جانب البطولات التنشيطية الخاصة بمراكز الواعدين والواعدات.
وينتظر أن يعلن الاتحاد في غضون الأيام المقبلة المواعيد الرسمية للبطولات المحلية كافة، والتي ستتوافق مع مواعيد استحقاقات المنتخبات الوطنية (الشباب والناشئين والشاطئية للناشئين)، وهي المنتخبات التي ستشارك في البطولات الآسيوية التي تقام العام الحالي، حيث يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية التي تقام في مدينة جدة السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية التي تقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال أواخر شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية في البطولة الآسيوية للناشئين التي تستضيفها تايلاند خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهذه البطولات كافة، مؤهلة إلى بطولات العالم، التي تقام في العام 2025.
وكانت الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها السنوي العادي، والذي عقدته يوم السبت الماضي، صادقت على خطة وبرامج الاتحاد للعام الحالي، والتي تشتمل على إقامة البطولات المحلية كافة، ومشاركات المنتخبات الوطنية، إلى جانب إقامة النشاطات الأخرى، وخصوصا التي تتعلق بالدورات التحكيمية والتدريبية، والتي تعتبر جزءا مهما من خطة الاتحاد لما لها من دور كبير في تطوير المستوى الفني.
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