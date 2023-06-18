"اليد" يقدم مدربه الجديد ويؤكد المضي في تنفيذ برامج التطوير

بلال الغلاييني

اضافة اعلان

قدم الاتحاد الأردني لكرة اليد، المدرب الجديد للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن، والذي تعاقد معه الاتحاد مؤخرا، حيث باشر تدريباته مع منتخب الرجال، الذي يستعد لخوض الدورة الرياضية العربية التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 5 ولغاية 15 تموز (يوليو) المقبل.وأكد رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أول من أمس في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، أن الاتحاد يتطلع من وجود المدرب عبدالرحمن على رأس الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، إلى بناء منتخبات في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن برامج فنية شاملة، في الوقت الذي سيعمل فيه الاتحاد على توفير كافة المتطلبات أمام المدرب الجديد.وقال المنسي "منذ العام 2017، والاتحاد يعتمد على برامج العمل الفنية المحددة ضمن المسارات، التي ترتكز على الفئات العمرية من خلال نشر اللعبة واستقطاب اكبر عدد من اللاعبين، حيث تم التركيز على مشروع مراكز الواعدين الذي أقامه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأندية المنتسبة للاتحاد، والذي حقق نجاحات ومكتسبات واسعة بدأ الاتحاد بجني ثمارها حاليا، وأن الاتحاد يتطلع إلى إكمال مشروع التطوير في العام 2028".وأشار المنسي "ولمواكبة عملية التطوير الشاملة، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين الصغار، نفذ الاتحاد مشروع اللاعبين الواعدين، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الألمانية، والاتحاد الألماني لكرة اليد، حيث شهد هذا المشروع نجاحات كبيرة، وأن الاتحاد يتطلع إلى إعادة النشاط لمشروع مراكز الواعدين قبل نهاية العام الحالي، خصوصا وأن وزارة التربية والتعليم أكدت دعمها للمشروع، خصوصا فيما يتعلق بتوفير الصالات الرياضية، ووسائل النقل".وحول مشاركة المنتخب الوطني للرجال في الدورة الرياضية العربية بالجزائر، أكد المنسي إلى أن الاتحاد يتطلع من خلال هذه المشاركة إلى توفير فرص الاحتكاك للاعبين، وإعطاء الفرصة للمدرب الجديد للمنتخبات الوطنية للوقوف على المستوى الفني للاعبين والبناء عليه في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الاتحاد يشارك في البطولة بفريق يضم عناصر شابة، وبعض اللاعبين أصحاب الخبرة، مشددا على أن الفرق المشاركة في الدورة العربية تتفوق علينا في الإمكانيات، وأن الاتحاد ينظر إلى المنتخب الوطني باهتمام كبير، وسيتم اعداده ضمن برامج فنية شاملة تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية، التي تقام العام المقبل.نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور معين الشريف، اشار إلى أن الاتحاد اختار المدرسة المصرية نظرا لما تتمتع به من مستوى فني كبير جعلها تتبوأ مكانة كبيرة بين دول العالم، ووجود مدربين على كفاءة عالية، وهذا ما يتطلع اليه الاتحاد من خلال التعاقد مع المدرب محمد عبدالرحمن في عملية تطوير المنتخبات الوطنية حسب الدكتور الشريف، الذي شدد على الاهتمام الكبير الذي سيحظى به المدرب الجديد والمنتخبات الوطنية، وهذا يتطلب التعاون من الجميع لإنجاح برامج الاتحاد في المرحلة المقبلة.بدوره أكد المدرب المصري محمد عبدالرحمن اعتزازه بالتوافد بين أهله في الأردن، وأنه سيعمل على تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية من خلال الخطط والبرامج الفنية، لافتا إلى نجاح اي مشروع وخصوصا المشاريع التي تتطلب بناء منتخبات وطنية، تحتاج إلى الوقت الطويل، لافتا إلى أن الفئة العمرية 2004 سيتم الاعتماد عليها في بناء المنتخب الوطني، خصوصا وأن هذه الفئة عمل الاتحاد عليها كثيرا في المراحل الماضية، والتي ستساعدنا كثيرا في بناء المنتخب الوطني،وأشار عبدالرحمن إلى أن مشاركة المنتخب الوطني في الدورة الرياضية العربية بالجزائر مفيدة له وانها فرصة لاستكشاف قدرات اللاعبين.وعبر كابتن المنتخب الوطني خالد عزالدين عن شكره وتقديره إلى الاتحاد الأردني على اهتمامه ودعمه الكبيرين للمنتخب الوطني، مؤكدا أن تعاقد الاتحاد مع مدرب كبير وصاحب سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات لدليل أكيد على هذا الدعم.