انتخاب الأمير عمر بن الفيصل عضوا في إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية

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انتخب سمو الأمير عمر بن الفيصل، رئيس الاتحاد الأردني المؤقت للرياضات الإلكترونية، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية والتي جرت في العاصمة السعودية الرياض.وتكون مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، من الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيسا وسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان نائباً أول للرئيس والأستاذ حسين الكوهجي نائبا والأستاذ شريف عبدالباقي نائبا والأستاذ ماهر السرولي نائبا، وعضوية كل من سمو الأمير عمر بن الفيصل والأستاذ علاء التومي والأستاذ عبدالله العلي والأستاذ محمد عمرو والأستاذ عبدالله محمد.يذكر أن هذه الانتخابات جاءت بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات بطولة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية ضمن موسم جيمرز 8 - الرياض والذي يُشارك فيها منتخبنا الوطني بلعبة Efootball عبر اللاعبين سيف الدين دبابنة وسارة حدادين.