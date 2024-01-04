الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتخاب الهنداوي مديرا تنفيذيا للاتحاد الدولي للرياضة للجميع

انتخاب الهنداوي مديرا تنفيذيا للاتحاد الدولي للرياضة للجميع
انتخاب الهنداوي مديرا تنفيذيا للاتحاد الدولي للرياضة للجميع
انتخب الأستاذ الدكتور عمر الهنداوي، عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، مديرا تنفيذيا للإتحاد الدولي للرياضة للجميع، وذلك على هامش الإجتماع السنوي الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع والتابع لمظلة اللجنة الأولمبية نهاية العام المنقضي، بحضور أعضاء الاتحاد كافة.اضافة اعلان
ويأتي انتخاب الهنداوي، نظير ما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الرياضة للجميع، والذي يعد من أبرز الهيئات العالمية المكرسة لتعزيز مفهوم الرياضة المتاحة للجميع في مختلف أنواعها ومستوياتها، وانسجاما مع رؤية الإتحاد الدولي – الذي يضم 75 دولة منتسبة تحت مظلته - في سياق حرصه أيضا على تطوير أنشطته الرياضية.
وتعكس هذه الخطوة ثقة أعضاء الدول المنتسبة للاتحاد الدولي للرياضة للجميع بالدكتور الهنداوي، في ظل امتلاكه مهارات وخبرات في إدارة شؤون الاتحاد واعترافهم بدوره البارز في تعزيز قيم الرياضة الشاملة وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد العالمي، إلى جانب الثقة الكبيرة في قدراته على قيادة الاتحاد نحو تحقيق أهدافه الطموحة. حيث توقع أن يسهم هذا الاختيار في تطوير مجال التعليم الرياضي وتعزيز قيم الرياضة الشاملة في المجتمع.
وينظر للهندواي بعين التفاؤل في تعزيز الشراكات الدولية وتطوير برامج جديدة، تساهم في تعزيز مفهوم الرياضة المتاحة للجميع على مستوى العالم، كما يعكس هذا التركيز على الأنشطة القارية رؤيته الواسعة والتزامه بتحقيق التوازن الرياضي والتفاعل المجتمعي من خلال الرياضة.
ونظمت مجموعة من الفعاليات والبطولات على المستوى القاري والدولي تحت اشراف المدير التنفيذي للاتحاد، مما ساهم في تعزيز التفاعل والمشاركة الرياضية على نطاق واسع، وقاد الدكتور هنداوي جهودا كبيرة لتطوير نشاطات الرياضة للجميع، كان آخرها الاشراف على نشاطات وانتخابات غرب أفريقيا، التي أقيمت مؤخرا في ساحل العاج.
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