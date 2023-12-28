انتصارات للأرثوذكسي والفحيص واتحاد عمان بـ"سلة الشارقة"

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حققت الفرق الأردنية، الأرثوذكسي واتحاد عمان والفحيص، انتصارات متتالية في بطولة الشارقة الدولية للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تقام في مدينة خورفكان الإماراتية وتمتد فعالياتها حتى نهاية الشهر الحالي.وحقق فريق الأرثوذكسي للناشئين تحت 16 عاما الفوز في أولى مبارياته بالبطولة الدولية على فريق الشارقة بنتيجة (55-52)، وفاز لاعبه فيصل دعيبس بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما حققت ناشئات الأرثوذكسي الفوز على فريق الفحيص “ب” بنتيجة (51-22)، في لقاء اختيرت فيه لاعبته آية سمار أفضل لاعبة في المباراة.واستهل فريق الفحيص مشواره في بطولة الناشئات بفوزين على أكاديمية جام وأحد الفرق الهندية المشاركة، ليبلغ الدور الثاني بالعلامة الكاملة، فيما يحتاج فريق نجوم الفحيص للفوز على أكاديمية جام عندما يلتقيان صباح اليوم، لبلوغ الدور قبل النهائي من البطولة الدولية، فيما يقدم فريق اتحاد عمان بفرقه الخمسة المشاركة بالبطولة، عروضا لافتة تنوعت بين الاستعداد لبطولتي تحت 14 و 16 المحليتين، وبين إكساب أشباله بفئة تحت 12 عاما خبرات المشاركة والاحتكاك مع فرق خارجية.وتأتي مشاركة الأرثوذكسي واتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان في بطولة الشارقة للناشئين، محطة تحضيرية لهم، وذلك قبل استئناف منافسات المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 16 سنة في 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما تأتي مشاركة فريقا اتحاد عمان للفئة تحت 14 عاما، تحضيرا لبطولة الدوري المحلي التي ستنطلق في منتصف الشهر ذاته.وتحظى البطولة الدولية في إمارة الشارقة – التي تقام بالتعاون مع أكاديمية جام - بمشاركة 34 فريقا وأكاديمية يمثلون 7 دول عربية وأجنبية، وهي: الإمارات “البلد المضيف” ولبنان وإسبانيا وصربيا وأستونيا والهند والأردن.وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين مع تقسيم الفرق المشاركة بكل فئة إلى مجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، مرورا بالدور النهائي، وهي الأدوار التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.