الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصارات للأرثوذكسي والفحيص واتحاد عمان بـ"سلة الشارقة"

فريق النادي الأرثوذكسي للناشئين تحت 16 عاما - (من المصدر)
فريق النادي الأرثوذكسي للناشئين تحت 16 عاما - (من المصدر)
 حققت الفرق الأردنية، الأرثوذكسي واتحاد عمان والفحيص، انتصارات متتالية في بطولة الشارقة الدولية للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تقام في مدينة خورفكان الإماراتية وتمتد فعالياتها حتى نهاية الشهر الحالي. اضافة اعلان
وحقق فريق الأرثوذكسي للناشئين تحت 16 عاما الفوز في أولى مبارياته بالبطولة الدولية على فريق الشارقة بنتيجة (55-52)، وفاز لاعبه فيصل دعيبس بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما حققت ناشئات الأرثوذكسي الفوز على فريق الفحيص “ب” بنتيجة (51-22)، في لقاء اختيرت فيه لاعبته آية سمار أفضل لاعبة في المباراة.
واستهل فريق الفحيص مشواره في بطولة الناشئات بفوزين على أكاديمية جام وأحد الفرق الهندية المشاركة، ليبلغ الدور الثاني بالعلامة الكاملة، فيما يحتاج فريق نجوم الفحيص للفوز على أكاديمية جام عندما يلتقيان صباح اليوم، لبلوغ الدور قبل النهائي من البطولة الدولية، فيما يقدم فريق اتحاد عمان بفرقه الخمسة المشاركة بالبطولة، عروضا لافتة تنوعت بين الاستعداد لبطولتي تحت 14 و 16 المحليتين، وبين إكساب أشباله بفئة تحت 12 عاما خبرات المشاركة والاحتكاك مع فرق خارجية.
وتأتي مشاركة الأرثوذكسي واتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان في بطولة الشارقة للناشئين، محطة تحضيرية لهم، وذلك قبل استئناف منافسات المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 16 سنة في 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما تأتي مشاركة فريقا اتحاد عمان للفئة تحت 14 عاما، تحضيرا لبطولة الدوري المحلي التي ستنطلق في منتصف الشهر ذاته.
وتحظى البطولة الدولية في إمارة الشارقة – التي تقام بالتعاون مع أكاديمية جام - بمشاركة 34 فريقا وأكاديمية يمثلون 7 دول عربية وأجنبية، وهي: الإمارات “البلد المضيف” ولبنان وإسبانيا وصربيا وأستونيا والهند والأردن.
وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين مع تقسيم الفرق المشاركة بكل فئة إلى مجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، مرورا بالدور النهائي، وهي الأدوار التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبا المنتخب الوطني فادي عوض وأنس بني ياسين يحاولان قطع الكرة من لاعب منتخب لبنان محمد حيدر - (من المصدر)

خسارة جديدة للمنتخب الوطني أمام لبنان تثير القلق

منذ1 ساعة
عدد من لاعبي الجليل يحتفلون بأحد الأهداف في درع الاتحاد الموسم الحالي - (من المصدر)

ظروف صعبة تواجه الجليل بعد فسخ عقود 6 لاعبين

منذ1 ساعة
جانب من تتويج شباب الحسين بلقب الدوري الممتاز لكرة الطائرة - (الغد)

الكرة الطائرة: ارتفاع مؤشر التطور.. برونزية السيدات العربية.. وشباب الحسين بطل"الثلاثية"

منذ1 ساعة
متسابقان يتنافسان في بطولة الأردن للدرفت - (من المصدر)

رياضة السيارات: سباقات مثيرة في أرجاء الوطن.. وإلغاء "الباها الدولي والبانوراما"

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة برفقة الميدالية البرونزية ببطولة العالم - (من المصدر)

"الملاكمة" تقتحم العالمية وتهبط بالآسيوية.. وتقدم ملحوظ للفئات العمرية

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني لكرة اليد (من المصدر)

"منتخب اليد" يواجه نظيره العماني وديا اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 