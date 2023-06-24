الأحد 25 حزيران 2023
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انتقاد لاستبعاد حلمي من منتخب شباب الملاكمة

الملاكم الشاب فارس حلمي (يمين) خلال مشاركته ببطولة آسيا العام الماضي - (من المصدر)
الملاكم الشاب فارس حلمي (يمين) خلال مشاركته ببطولة آسيا العام الماضي - (من المصدر)
أثار قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب والناشئين للملاكمة بقيادة عمر المجالي، باستبعاد اللاعب فارس حلمي من صفوف المنتخب، ردود فعل سلبية من قبل اللاعب ووالده اللذان اعتبرا أن قرار الاستبعاد كان ظالما.اضافة اعلان
وكان المدرب المجالي، استبعد حلمي من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، بداعي عدم الالتزام بالتدريبات خلال الفترة الماضية، فيما يقول اللاعب ووالده: "إن الغياب عن التدريبات جاء بالتنسيق مع المدرب، بسبب انشغال اللاعب بالامتحانات المدرسية، وعدم ملاءمة مواعيد التدريبات لظروف حلمي الحاصل على الميدالية الذهبية ببطولة المملكة للشباب التي جرت العام الحالي، إلى جانب نيله الميدالية الفضية ببطولة آسيا للناشئين العام الماضي في عمان، إلى جانب تحقيق اللاعب  المركز الأول في جميع بطولات المملكة على مدار السنوات الماضية.
وكشف أحمد حلمي، والد الملاكم فارس، عن الظلم الذي تعرض له نجله باستبعاده عن المنتخب في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن استبعاده عن المنتخب جاء لأسباب شخصية ولم يكن لتفاصيل فنية، خاصة، أنه سبق وأن ابدى ملاحظات على خطة إعداد المنتخب التي وصفها بـ"الوهمية".
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "اتفق ابني مع المدرب على أن يغيب في الفترة الماضية عن التدريبات بسبب الامتحانات المدرسية، على أن يلتزم بالتدريبات المنزلية معي باعتباري مدربا في الملاكمة، وهو ما وافق عليه المدرب المجالي.
وبين حلمي، أن نجله عاد للتدريبات في الفترة الماضية، إلا أن المدرب فاجأه بعدم وضعه في قائمته المشاركة بالبطولة، لعدم التزامه مع المنتخب مؤخرا، وإلزامه بالتوقيع على تعهد يشرح من خلاله أسباب الغياب، موضحا 
أن هذه تجاوزات في العمل الإداري للمنتخب.
وتمنى حلمي، أن يحصل على رد سريع من اتحاد اللعبة، بشأن استمرار نجله في المنتخب أو الرحيل عنه، بعد أن خاطبهم بصورة رسمية بالتفاصيل، لافتا إلى أن فارس متفوق علميا وتنتظره فترة مقبلة حساسة تتمثل بامتحانات الثانوية العامة. 
وكان أحد المدربين(فضل عدم ذكر اسمه)، أيد ما جاء في حديث والد فارس، متمنيا أن يقوم اتحاد اللعبة بالتدقيق في الشكاوى التي ترد بشأن مدرب المنتخب تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب.
بدوره، رد الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة طه محجوب في تصريح لـ"الغد" على اتهامات والد اللاعب فارس حلمي، أن سبب استبعاد اللاعب هو عدم التزامه بتدريبات المنتخب قبل التحضير للبطولة الآسيوية بفترة بسيطة، مفيدا بأن اللاعب مميز وقد يكون ضمن قائمة المنتخب في البطولة العربية المقبلة، وبالبطولة الآسيوية ، والقرار يعود بذلك للجهاز الفني.
وبين محجوب، أن الاتحاد قريب من التعاقد مع مدرب كوبي لتولي مهام تدريب جميع منتخبات الملاكمة للفئات السنية، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل هيكلة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية باستثناء منتخب الرجال.
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