الجمعة 07 تموز 2023
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انطلاق الجولة الثانية لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز اليوم

ميدان مركز الأصايل للفروسية يستقبل اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة القفز عن الحواجز - (من المصدر)
ميدان مركز الأصايل للفروسية يستقبل اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة القفز عن الحواجز - (من المصدر)
 تنطلق، صباح اليوم، في ميدان مركز الأصايل للفروسية، منافسات الجولة الثانية لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، بإشراف اتحاد الفروسية الملكي وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، التي حرصت على متابعة منافسات الجولة الأولى من البطولة والتي جرت قبل أسبوعين بضيافة نادي الجواد العربي.اضافة اعلان
وأنجز اتحاد الفروسية ومركز الأصايل، الترتيبات كافة الخاصة بإقامة الجولة الثانية التي تحظى بمشاركة واسعة من الفارسات والفرسان الأردنيين، إضافة إلى الفرسان العرب والأجانب المقيمين في الأردن، حيث سيتم اختيار الفائزين في ألقاب البطولة، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.
وتضم منافسات جولة اليوم 8 فئات، وهي فئة 60 سم، فئة 80 سم، فئة 90 سم، فئة 100 سم، فئة 110-115 سم، فئة 120-125 سم، فئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.
وخصص اتحاد الفروسية جوائز مالية للفائزين بالبطولة، وسيتم توزيع الجوائز النقدية والعينية في جميع الجولات، على أن يتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى بعد نهاية كل فئة في الجولة باستثناء فئة 140-145 سم من جولات الدوري.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للدوري 14 ألف دينار، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل جولة ألفي دينار، ويحق للنادي أو المركز المستضيف لأي جولة من الجولات، زيادة الجوائز المالية أو إضافة جوائز عينية.
وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري؛ حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.
وتتألف منافسات البطولة من 6 جولات، حيث يستضيف مركز الأصايل أيضا الجولة الثالثة، يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
ويستضيف مركز الصهيل للفروسية، الجولة الرابعة يوم 4 آب (أغسطس) المقبل، وتقام الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة بضيافة مركز فورست هيل للفروسية في 18 منه، على أن تختتم منافسات البطولة بإقامة الجولة السادسة والأخيرة يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته على ميدان نادي الجواد العربي.
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