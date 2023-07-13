الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق "الجولة المصنفة" من بطولة عمان المفتوحة للجولف

جانب من فعاليات جولة سابقة لبطولة عمان المفتوحة للجولف - (من المصدر)
جانب من فعاليات جولة سابقة لبطولة عمان المفتوحة للجولف - (من المصدر)
 انطلقت أمس في ملاعب نادي البشارات بمنطقة غمدان غربي العاصمة عمان، منافسات الجولة الأولى من بطولة عمان المفتوحة - إحدى جولات الدوري الأردني للجولف، وسط مشاركة واسعة لنحو 36 لاعبا ولاعبة يتنافسون على حصد اللقب.اضافة اعلان
وتحظى هذه الجولة – التي تختتم يوم غد - بأهمية كبيرة، كونها تدخل ضمن التصنيف العالمي للهواة، إلى جانب كونها البطولة الرسمية الأولى التي تقام في ملعب نادي البشارات، بعد اعتماده رسميا من قبل (R&A)، ملعبا مهيأ لإقامة البطولات عليه.
ويتنافس اللاعبون المشاركون في 5 فئات، وهي: الإليت، الناشئين، الناشئات، الكبار، وتحت 10 سنوات.
وقال رئيس اتحاد الجولف د. نضال المجالي في تصريحات على هامش انطلاق البطولة: "ستكون هذه النسخة الأولى الأردنية المصنفة عالميا وتمنح نقاطا للاعبين المصنفين، هي جولة مهمة ونقطة انطلاق حقيقية نحو دخول الدوري الأردني إلى التصنيف العالمي".
وتابع: "تعزز هذه الجولة من رصيد اللاعبين في التصنيف وتمنحهم نقاطا إضافية لتحسين ترتيبهم، وقد تساهم بإدخال لاعبين جدد إلى التصنيف حال تحقيقهم نتائج إيجابية خلال فعاليات البطولة، نحن سعداء جدا بهذه البطولة".
من جانبه، قال العراقي عامر راضي المدير الفني للمنتخب الوطني للجولف: "يحتاج اللاعب لأن يكون مصنفا وبنقاط عالية حتى يتمكن أحيانا من المشاركة في بطولات مهمة، تعد هذه الجولة مهمة بالنسبة للاعبين، وبما يساهم في تعزيز مكانة المنتخب الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إتاحة فرصة اللعب لعدد من اللاعبين لأول مرة على ملاعب غير عشبية ترفع من مستوى المهارة والأداء عند اللعب على ملاعب عشبية مصنفة".
وثمن اتحاد الجولف، الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على نادي البشارات بإدارته الجديدة، من خلال تجهيز الملعب ضمن المعايير الدولية، وبشكل يمنح اللاعبين فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات والتدرب على الملعب بصورة منتظمة.
وم الجدير بالذكر، أن مدير الملعب وعضو الاتحاد راكان البشارات قدم دعما لوجستيا كبيرا لإخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة، فيما قدمت شركة واحة أيلة للتطوير (الشريك الاستراتيجي) للجولف الأردنية، والاتحاد العالمي للجولف (R&A) دعما ماليا لإنجاح البطولة.
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