الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

البعثة المشاركة في الدورة
البعثة الأردنية المشاركة في الدورة
عمان - الغد - انطلقت الأحد النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك من خلال حفل الافتتاح والذي أقيم في ستاد هانغشتو الأولمبي.اضافة اعلان

ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو ٢٠٢٢) أكثر من ٣ آلاف رياضي يُمثلون ٤٤ وفداً ويتنافسون في ٢٢ رياضة وتستمر المنافسات حتى يوم ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.

وكانت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الألعاب الآسيوية البارالمبية قد وصلت إلى مدينة هانغتشو الصينية يوم الأحد الماضي وباشرت تدريباتها في الصالات الرياضية المخصصة للمنافسات.

هذا وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل ١٧ ميدالية ملونة من بينها ٥ ذهبيات و٦ فضيات و٦ برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية العام ٢٠١٤ ونال خلالها ٥ ميداليات من بينها ٣ ذهبيات وبرونزيتين وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن ٩ ميداليات من بينها ذهبية واحدة و٤ ميداليات فضية و٤ ميداليات برونزية وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام ٢٠١٨ نالت البعثة الأردنية ٣ ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتين.

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