الجمعة 15 أيلول 2023
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انطلاق فعاليات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية

الأميرة عالية خلال متابعتها لمنافسات اليوم الأول من البطولة - (من المصدر)
الأميرة عالية خلال متابعتها لمنافسات اليوم الأول من البطولة - (من المصدر)
 تابعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية، فعاليات اليوم الأول من منافسات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي انطلقت أمس على ميدان الإسطبلات الملكية في الحمر، بمشاركة أكثر من 137 جواداً لأهم الإسطبلات العربية والمحلية، للمنافسة على الألقاب بين  أهم السلالات العربية الأصيلة بعد أن أصبحت البطولة مركز اهتمام وجذب لمالكي الخيل في المنطقة.اضافة اعلان
وتستمر منافسات البطولة، حتى مساء يوم غد، الذي يشهد إقامة المسابقات النهائية، فيما تستكمل اليوم منافسات التصفيات التأهيلية للبطولة.
وبدأت منافسات البطولة صباح أمس، بإقامة فئات الأمهار للمواليد الصغار، مرورا بالأفراس لمختلف المواليد، ومن ثم الفحول وكذلك بطولات الإناث المسنة وغير المسنة والذكور غير المسنين، وأجمل رأس ذكور وأجمل رأس إناث. 
وتشارك في منافسات البطولة، وفود من لبنان والبحرين والسعودية، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد، وتتنافس السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير خاصة من مالكي الإسطبلات في المنطقة. وتعتبر بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة التي تقام سنويا في الأردن، من البطولات التي تحظى بمتابعة الكثيرين الذين يتواجدون في كل عام في مكان الحدث لمتابعة جمال الخيول، وتقام البطولة وفق ضوابط وإجراءات صحية مشددة، حفاظا على السلامة العامة من خلال الفحوص البيطرية للخيول المشاركة.
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