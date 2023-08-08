الثلاثاء 08 آب 2023
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انطلاق منافسات "طائرة" كأس الأميرة آية للسيدات اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 تنطلق منافسات بطولة كأس الأميرة آية للسيدات اليوم، عندما يلتقي فريقا بشرى والقدس عند الساعة 5 مساء، في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء مرصع والبتراء عند الساعة  7 مساء، في ثاني بطولات السيدات للموسم 2023، بعد أن كان النصر توج بلقب أولى البطولات –كأس السوبر" على حساب منافسيه التقليدي دي لاسال بعد الفوز بنتيجة 3-0.اضافة اعلان
ويبدأ فريق النصر حملة الدفاع عن اللقب الذي حمله الموسم الماضي أيضا على حساب دي لاسال، يوم غد الخميس عندما يلتقي التعاون عند الساعة 5 مساء، في صالة قصر الرياضة، التي تشهد لقاء دي لاسال ودير علا عند الساعة 7 مساء، وفي هذه المباراة يبحث دي لاسال استعادة توازنه بعد خسارة لقب "السوبر"، واستعادة هيمنته على الألقاب المحلية، وهو المتوج بلقبي السوبر ودوري السيدات للموسم الماضي.
ويذكر أن فريقا النصر ودي لاسال سيفتقدان جهود لاعبتيهما المحترفتين، اللبنانية ميرنا شيخو للنصر والبرازيلية دي سيلفا، إلى المباراة النهائية من هذه البطولة، رغم مشاركتها بحسب الاستثناء الذي حصل عليه اتحاد اللعبة من "الدولي" لمشاركتهما في "السوبر"، وستشاركان فريقيهما بعد فتح باب القيد بالاتحاد الدولي في 16 آب (أغسطس) الحالي.
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