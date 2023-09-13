بالعلامة الكاملة.. المنتخب الوطني تحت 23 عاما إلى نهائيات آسيا 2024

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عمان - الغد - تأهل المنتخب الوطني تحت 23 عاما إلى النهائيات الآسيوية 2024، عقب فوزه على نظيره السوري 2-0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد الأمير محمد، مع اختتام منافسات المجموعة الأولى من التصفيات.اللقاء الذي تابعه نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، والأمين العام سمر نصار، سجل أهداف المنتخب خلاله وسيم الريالات في الدقيقة 11 ورزق بني هاني د (71).وبهذا الفوز، أمن المنتخب صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، دون أن تتلقى شباكه أي هدف، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام كل من بروناي 9-0 وعُمان 1-0 واخيراً سوريا 2-0.ويعتبر هذا التأهل السادس للمنتخب عبر تاريخه، حيث لم يسبق وأن غاب عن أي نسخة من البطولة الآسيوية، علماً بأن النسخة القادمة تقام في نيسان (أبريل) 2024، في قطر.وخاض المنتخب لقاء سوريا بتشكيلة ضمت: أحمد الجعيدي، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد أبو النادي (عامر جاموس)، وسيم الريالات (محمد كحلان)، أمين الشناينة، سيف درويش (عارف الحاج)، مالك علان (رزق بني هاني).من جهته عبر المدرب عبدالله أبو زمع عن فخره بأداء اللاعبين طوال التصفيات، مؤكداً أن التزامهم وإصرارهم على العبور إلى النهائيات الآسيوية، أوصل المنتخب إلى هدفه عن جدارة واستحقاق.أضف: أنجزنا المهمة الأولى بنجاح.. والآن يجب التركيز وبدء الإعداد للنهائيات الآسيوية، سعياً لبلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.كما وجه أبو زمع الشكر والتقدير للجماهير الأردنية التي حضرت لمؤازرة المنتخب الوطني "التي ساهمت بشكل كبير في دعم الفريق من المدرجات، ليحقق هدف التأهل".يذكر أن النهائيات الآسيوية القادمة، تعد مؤهلة إلى "باريس 2024"، من خلال عبور أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة القارية الى الأولمبياد.