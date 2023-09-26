الثلاثاء 26 أيلول 2023
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بدء التجهيزات اللوجستية لاستضافة البطولة الدولية الرباعية بعمان

عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال التدريبات السابقة على ملعب الكرامة - (تصوير: أمجد الطويل)
عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال التدريبات السابقة على ملعب الكرامة - (تصوير: أمجد الطويل)
 انطلقت تحضيرات اتحاد الكرة ومدينة الحسين للشباب استعدادا لاستضافة مباريات البطولة الدولية الرباعية، والتي ستقام على ستاد عمان الدولي من 13 إلى 16 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ضمن أيام “فيفا” المعتمدة، بمشاركة منتخبات إيران، العراق وقطر إلى جانب المنتخب الوطني للرجال. اضافة اعلان
ويستعد المنتخب الوطني للاستحقاقات الرسمية المقبلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يبدأ مشواره خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ جاء في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
وشملت التحضيرات إغلاق ملعب الكرامة لبضعة أيام بهدف إجراء صيانة دورية عادية، تشمل زرع بعض أجزاء المسطح الأخضر، وتحديدا في منطقة الجزاء التي يكثر عادة فيها تواجد اللاعبين، وإضافة بعض الأسمدة لعودة تدريبات الأندية والمنتخبات عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وستقام تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة على ملعبي الكرامة والبتراء، حيث ستحضر المنتخبات بكامل نجومها، علما بأن الجزائر كانت مرشحة للمشاركة في الدورة قبل اعتذارها خلال الأشهر الماضية.
وسيفتتح المنتخب مشواره في البطولة الرباعية بملاقاة المنتخب الإيراني لحساب الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء يوم 13 من الشهر المقبل، على أن تسبقها مواجهة منتخبا العراق وقطر عند الساعة السادسة مساء.
ويتأهل الفائز من كل مواجهة إلى المباراة النهائية التي ستقام في 16 من الشهر نفسه عند الساعة التاسعة مساء، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث عند الساعة السادسة مساء باليوم ذاته.
وأقيمت خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، دورة رباعية في عمان أيضا والتي حضرت فيها منتخبات سورية، العراق وسلطنة عمان، وتمكن منتخب “النشامى” من الظفر بالبطولة بعد فوزه على المنتخب السوري في المربع الذهبي بهدفين نظيفين، فيما فاز في المباراة النهائية على المنتخب العماني بهدف دون رد.
ويقود المنتخب الوطني المدرب المغربي حسين عموتة، بعد تعيينه مؤخرا خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، حيث قاد المنتخب في أول مباراتين وديتين له خلال الشهر الحالي، وخسر المنتخب بستة أهداف دون مقابل من النرويج، وتعثر أمام منتخب أذربيجان بهدفين لهدف.
ويشارك “النشامى” في نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل للمرة الخامسة في تاريخه، حيث جاء في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.
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