الجمعة 07 تموز 2023
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بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة آسيا للناشئات بكرة السلة

وصول بعثة منتخب جزر المالديف إلى المملكة قادمة عبر مطار الملكة علياء الدولي - (من المصدر)
وصول بعثة منتخب جزر المالديف إلى المملكة قادمة عبر مطار الملكة علياء الدولي - (من المصدر)
 بدأت المنتخبات المشاركة في المستويين الأول والثاني لبطولة كأس آسيا للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بالتوافد إلى المملكة، وذلك لخوض البطولة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 تموز "يوليو" الحالي، في صالة الأمير حمزة.اضافة اعلان
ووصلت بعثة منتخبا جزر المالديف وإيران أمس، على أن تصل اليوم بعثة أستراليا، فيما تصل يوم غد منتخبات، الصين واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وساموا وسورية، على أن يكتمل وصول الوفود يوم بعد غد،  بوصول منتخبات، الصين تايبيه والفلبين وماليزيا وغوام.
ويتواجد المنتخب الوطني للناشئات في المجموعة الأولى ضمن المستوى الثاني، إلى جانب منتخبات، الفلبين وهونغ كونغ وجزر المالديف، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، ماليزيا وإيران وسنغافورة وغوام، حيث تتنافس المنتخبات الثمانية على خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول من البطولة الآسيوية.
وفيما يتعلق بالمستوى الأول من البطولة الآسيوية، أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات، أستراليا وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وتايلند وسورية في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، الصين واليابان ونيوزيلندا وساموا.
وتقام البطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين للعب في الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث في مجموعتيهما بدور تحديد المركزين الخامس والسادس، على أن يلعب صاحبا المركز الرابع في المجوعتين بدور تحديد المركزين السابع والثامن.
ويستهل المنتخب الوطني للناشئات مشواره بمواجهة نظيره منتخب جزر المالديف عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 10 من تموز (يوليو) الحالي، ثم يلتقي منتخبا هونغ كونغ والفلبين تواليا في اليومين التاليين وبالتوقيت نفسه.
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