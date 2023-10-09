برمجة مسابقات الموسم تضرب لاعبي "طائرة" الممتاز

مصطفى بالو

اضافة اعلان

أبدى عدد من نجوم أندية الدرجة الممتازة، استياءهم من جدولة مسابقات الموسم المقبل 2024، والذي تم تحديد موعد انطلاقه بعد اجتماع اتحاد الكرة الطائرة، مع ممثلي الأندية، مطالبين بإعادة برمجة المسابقات.وأبدى اللاعبون استغرابهم من موافقة أغلب الأندية على المواعيد، حين تقام مسابقة كأس الأردن في شهر أيار (مايو) المقبل، وينطلق الدوري الممتاز في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، وتسبقه مباراة كأس الكؤوس افتتاحية الموسم.وكان شباب الحسين عبر عضو الإدارة ومدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، سبق اللاعبين في الإعلان عن استيائه من برمجة بطولات الموسم.وقال معد المنتخب الوطني يعقوب القهوجي-المطلوب لعدد من أندية المقدمة حاليا-، في توضيح رأيه لـ"الغد": "سمعت حوارات عديدة منذ إعلان أجندة الموسم المقبل، وأغلب الآراء أبدت استياءها من جدولة المسابقات، وتأخير انطلاقها إلى شهر أيار (مايو) المقبل، وإن كانت تسبقها مشاركة ممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال شهر شباط (فبراير) المقبل".وأضاف: "أستغرب من موافقة ممثلي الأندية على هذه المواعيد، على الرغم من أن اتحاد الكرة الطائرة اقترح انطلاق المسابقات منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ونجده مناسبا إلى حد كبير، حيث تبدأ المسابقات المحلية قبل انطلاق العام المقبل، ويتم الانتهاء من عدد من المسابقات، ثم تتوقف لاستضافة بطولة الأندية العربية في شباط(فبراير) المقبل، وبعدها تستمر المسابقات المحلية تباعا، مما يسمح لممثلي اللعبة بالاستعداد البدني والفني وزيادة جاهزيتهما للمنافسات العربية، والمواصلة في المسابقات المحلية، وهو الأمر الذي يسمح لأندية الممتاز بتجميع لاعبيها لفترة زمنية طويلة، إلى جانب الاستفادة من المحترفين بشكل متواصل، بدلا من استقطابهم ومن ثم الاستغناء عنهم، واستقطابهم أو غيرهم في مرة ثانية وثالثة لمشاركتها الاستحقاقات المقبلة، وذلك ما تظهره جدولة المسابقات للموسم المقبل".وزاد القهوجي: "جدولة المسابقات المحلية للموسم المقبل، لها سلبياتها والضحية "اللاعبون"، إذ إن تجمع اللاعبين المتقطع يضر بالمستوى العام، وله انعكاساته السلبية على المنتخب الوطني الأول، أضف إلى ذلك إلحاق الضرر باللاعبين من الناحية المالية، حين يتم التعاقد معهم لأشهر معدودة من السنة، ما يفقدهم دخلا ماديا كانوا سيستفيدون منه لو تم تجميع الأندية لفترات أطول".وأجمع لاعبا المنتخب الوطني خالد شباب (الوحدات) وأحمد العواملة(عيرا) على مدى الضرر الذي سيلحق باللاعبين جراء هذه الجدولة. وقال شباب والعواملة :"انتهت بطولة الموسم الماضي 2023 قبل شهرين تقريبا، فيما ستنطلق بطولات الموسم المقبل في تموز(يوليو)، بمعنى ابتعاد اللاعبين عن المنافسات المحلية لمدة عام تقريبا، من دون تدريبات ولا استعدادات بدنية وفنية، وسيتجعون في أشهر متقطعة مما يؤثر سلبا على المستوى الفردي والجماعي لفرق الأندية، وينسحب ذلك على مستوى المنتخب الوطني واللعبة".وأضافا: "يحتاج اللاعب إلى فترة تدريبات واستعدادات مناسبة، كما أن إقامة البطولات بشكل متواصل، وارتفاع عدد المباريات التي تخوضها الأندية ولاعبيها في الموسم الواحد، له انعكساته الإيجابية على المستوى العام لفرق الأندية ولاعبيها، ويصب في مصلحة اللعبة، كما أن إقامة البطولات بشكل متقطع يضر باللاعبين معنويا وماليا، اذ تعتبر الكرة الطائرة مصدر رزق مباشر للاعبين، ونتوقع أيضا إقامة انتخابات الاتحادات الرياضية بعد انتهاء ولايتها والدور الأولمبية في شهر آب (أغسطس) المقبل، مما قد يؤدي إلى إعادة برمجة بطولة الدوري المحددة في تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، لذا نضم صوتنا المؤيد لزملائنا اللاعبين في إعادة النظر في جدولة مسابقات الموسم المحلي المقبل".