برنامج مكثف لأنشطة اتحاد الفروسية خلال العام الحالي

يحيى قطيشات

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عمان – يحرص اتحاد الفروسية الملكي، على إضافة لمسات مميزة على نشاطاته التي يقيمها من عام لآخر، حيث تتميز بطولات الاتحاد السنوية بالتنوع بين سباقات القدرة والتحمل، القفز على الحواجز، وجمال الخيول العربية الأصيلة.ويبرز العمل الجاد من خلال أجندة العام الحالي والتي أقرها الاتحاد برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وتتضمن العديد من السباقات والبطولات على مدار العام، ويعمل الاتحاد على تطوير البطولات وزيادة عدد المشاركين.وتعد سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها الاتحاد، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات الدولية أو التأهيلية التي ينظمها الاتحاد، والتي تميز فيها اتحاد الفروسية الملكي منذ سنوات طويلة، وأصبحت محط إعجاب وتقدير المشاركين والمشاركات العرب والأجانب، خصوصا وأن البطولات تجري بين تضاريس الأردن المذهلة، وطرقاته الصحراوية الوعرة، في اختبار حقيقي لصمود الإنسان والخيل بوجه الوقت والتحديات على مسافات طويلة مختلفة، حيث تابع السباق عدد كبير من محبي رياضة الفروسية، الذين شجعوا المشاركين على مدار مسافة السباق.ويستعد اتحاد الفروسية العام الحالي، لإقامة سباق الحسين الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويحظى السباق على وجه التحديد باهتمام كبير من سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، وينظم الاتحاد السباق سنويا، في اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.وتنطلق أول سباقات القدرة والتحمل للعام الحالي في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، عبر إقامة السباق التأهيلي الأول والذي يضم فئتي 40 كم و80 كم، فيما يقام السباق التأهيلي الثاني يوم الحادي والثلاثين من شهر أيار (مايو) المقبل، والسباق التأهيلي الثالث يوم الثاني عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، والسباق التأهيلي الرابع يوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويقام السباق الدولي الأول للقدرة والتحمل يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل لفئتي 100 كم و120 كم، كما تتضمن أجندة الموسم الحالي أكثر من سباق دولي خلال العام.وتشمل خطة الاتحاد إقامة بطولتين في مسابقات الخيول العربية الأصيلة والقفز عن الحواجز، الأولى بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيلة، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، كما يستضيف بطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة، خلال الفترة من الثاني عشر ولغاية الرابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد.ويقيم الاتحاد 8 جولات للقفز عن الحواجز، بداية من السابع عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يوم الحادي والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والجولة الثالثة في التاسع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، وتقام بقية الجولات تباعا، وسيتم توزيع الجولات على مراكز وأندية الفروسية.ويضم الدوري 8 فئات، وهي: فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.وتشهد بطولات القفز على الحواجز، مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات الأردنيين والأردنيات، إضافة إلى الفرسان العرب والأجانب المقيمين بالأردن، حيث يتم اختيار الفائزين في ألقاب البطولة، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولات الخارجية، ويخصص اتحاد الفروسية جوائز مالية للفائزين بالبطولة، ويتم توزيع الجوائز النقدية والعينية في جميع الجولات، ويتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى بعد نهاية كل فئة بالجولة باستثناء فئة 140-145سم من جولات الدوري، كما أنها تحظى بمتابعة جماهيرية من محبي اللعبة وأهالي الفرسان والفارسات.