برونزية ثانية للتايكواندو الأردنية في بطولة العالم للأشبال

وهذه ثاني برونزية للأردن في البطولة، بعد الأولى التي أحرزتها لاعبة المنتخب الوطني صفاء عنيزات أول من أمس لفئة تحت 144 سم.
وفازت الرواشدة أمس على اللاعبة الروسية فاليريا شابالينا وعلى لاعبة أذربيجان هوماي داداشوفا، وتغلبت على الإيرانية نيجار موزاف في الدور ربع النهائي، ثم خسرت في الدور نصف النهائي أمام لاعبة كازاخستان تايسي بوروكيكوفا.
ولم يحالف الحظ كل من لاعب محمد الفايز (فئة طول تحت 156 سم) ولاعبة المنتخب الوطني سلاف العدوان ضمن فئة طول تحت 160 سم
وكان الفايز قد فاز على لاعب البوسنة والهرسك بيتر دوليك، وعلى لاعب فلسطين نور حسن وخسر في مباراته على الميدالية البرونزية أمام لاعب استراليا كريم يلماز، وخسرت العدوان مباراة الأولى أمام لاعبة صربيا سانيا بيركك.
ويلعب اليوم ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم كلا من علاء الدرادكة (فئة طول تحت 164 سم)، وأسامة المناصير (فئة طول 168 سم)، وأحمد الربابعة (فئة طول تحت 172 سم)، وزينب بصيلة (فئة طول تحت 168 سم)،
ويلعب ضمن منافسات اليوم الأخير من البطولة، المعتز بالله السخني (فئة طول تحت 176 سم)، ومحمد سلمي (فئة طول تحت 180 سم).