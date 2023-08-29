برونزية ثانية للتايكواندو الأردنية في بطولة العالم للأشبال

أيمن وجيه الخطيب

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‏‏ ظفرت لاعبة المنتخب الوطني لأشبال التايكواندو ليان الرواشدة بالميدالية البرونزية لفئة طول تحت 160 سم يوم أمس، في بطولة ‏العالم المقامة في العاصمة البوسنية سراييفو.وهذه ثاني برونزية للأردن في البطولة، بعد الأولى التي أحرزتها لاعبة المنتخب الوطني صفاء عنيزات أول من أمس لفئة تحت 144 سم. ‏وفازت الرواشدة أمس على اللاعبة الروسية فاليريا شابالينا وعلى لاعبة أذربيجان هوماي ‏داداشوفا، وتغلبت على الإيرانية نيجار موزاف في الدور ربع النهائي، ثم خسرت في الدور نصف النهائي أمام لاعبة كازاخستان ‏تايسي بوروكيكوفا.‏ولم يحالف الحظ كل من لاعب محمد الفايز (فئة طول تحت 156 سم) ولاعبة المنتخب الوطني سلاف العدوان ضمن فئة طول تحت ‏‏160 سموكان الفايز قد فاز على لاعب البوسنة والهرسك بيتر دوليك، وعلى لاعب فلسطين نور حسن وخسر في مباراته على الميدالية ‏البرونزية أمام لاعب استراليا كريم يلماز، وخسرت العدوان مباراة الأولى أمام لاعبة صربيا سانيا بيركك.‏‏ويلعب اليوم ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم كلا من علاء الدرادكة (فئة طول تحت 164 سم)، ‏وأسامة المناصير (فئة ‏طول 168 سم)، وأحمد الربابعة (فئة طول تحت 172 سم)، ‏ وزينب بصيلة (فئة طول تحت 168 سم)،ويلعب ضمن منافسات اليوم الأخير من البطولة، المعتز بالله السخني (فئة طول ‏تحت 176 سم)، ومحمد سلمي (فئة طول تحت ‏‏180 ‏سم).‏