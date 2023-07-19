الخميس 20 تموز 2023
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برونزية لحدادين في بطولة العالم للجوجيتسو

لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين -( من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين -( من المصدر)
 توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو فواز حدادين، يوم أمس بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، والتي تستضيفها أولان باتور عاصمة منغوليا.
ونجح حدادين في نيل برونزية وزن فوق 94 كغم، حيث افتتح مشاركته بالفوز على اللاعب الكرواتي لوكا سكوريتش في دور الـ32 ومن ثم تخطى اللاعب الكندي كارل فاجنانت في دور الـ16.اضافة اعلان
وخسر حدادين، نزال الدور ربع النهائي أمام اللاعب الألماني ألكسندر لينتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي توج بها بعد الفوز الذي حققه على لاعب منتخب منغوليا توربات يدامسورين.
من جانبها، ودعت اللاعبة يارا قاقيش (وزن تحت 70 كغم)، المنافسات من الدور ربع النهائي بخسارتها أمام لاعبة منتخب قبرص، كريستودولو، وانتقلت للعب على الميدالية البرونزية، حيث فازت بنزال على اللاعبة الفلبينية آنا مايترا وخسرت النزال الثاني أمام اللاعبة الصينية دونجلنغ.
وودع كذلك اللاعب عبدالله جاويش، (وزن تحت 62 كغم) من الدور ربع النهائي، حيث فاز في النزال الأول على التايلاندي كيدنين كومكريت وخسر الثاني أمام اللاعب الإماراتي خالد الشحي قبل أن يخسر الميدالية البرونزية أمام اللاعب السعودي عبدالمليك.
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