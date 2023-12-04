الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برونزية للصادق في "جائزة مانشستر" تؤهلها مباشرة إلى أولمبياد باريس

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لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق
أيمن وجيه الخطيب
عمان - لحقت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) ‏يوم أمس بلاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى ‏‏(وزن تحت 68 كغم) وصالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وتأهلت مباشرة إلى أولمبياد ‏باريس ‏‏2024 وفقا للتصنيف ‏الأولمبي، بعد مشاركتها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة ‏‏مانشستر" التي اختتمت منافساتها أمس.‏اضافة اعلان
وهذا أول تأهل تاريخي مباشر للتايكواندو الأردنية من خلال 3 لاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية. ‏
ونالت الصادق الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم يوم أمس في جائزة مانشستر، بعد فوزها على الصربية اليكساندرا بيريسك ‏‏2-0، لتضيف 36 نقطة جديدة إلى تصنيفها الأولمبي.‏
وكانت الصادق قد فازت في دور الـ 16 على اللاعبة الكندية أشلي ‏كافليد 2-0، وفي ربع النهائي على اللاعبة الإسبانية سيسليا ‏كاتسرو 2-‏‏1، وخسرت في الدور نصف النهائي أمام البلجيكية سارة تشاري 1-2.‏
وظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى أول من أمس بالميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم بعد انسحاب زميله في ‏المنتخب زيد الحلواني لصالحه، ليضيف مصطفى لرصيده من النقاط في التصنيف ‏الأولمبي 36 نقطة جديدة‎.‎
وخسر لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في مباراة الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كغم أمام اللاعب الأميركي سي جي ‏نيكولاس 0-2.
وحققت رياضة التايكواندو الأردنية 3 برونزيات عن طريق سامر كمال ‏وإحسان سميح في دورة سيول 1988، عمار ‏فهد دورة برشلونة 1992، لكن رياضة التايكواندو لم تكن معتمدة ضمن المنافسات الرسمية للدورات الأولمبية حينها.
واستطاع اللاعب ‏أحمد أبو غوش إحراز اول ذهبية للأردن في دورة ريو دي جانيرو 2016، ونال اللاعب صالح الشرباتي ميدالية فضية ‏للأردن في دورة طوكيو 2020‏، وتاليا السجل الكامل للمشاركات الأردنية في رياضة التايكواندو خلال دورات الألعاب الأولمبية‎:‎
‏-‏‎‎دورة سيول 1988: حقق الأردن ميداليتين برونزيتين غير رسميتين عن طريق سامر كمال وإحسان سميح‎.‎
‏- دورة برشلونة 1992: حقق الأردن ميدالية برونزية واحدة غير رسمية عن طريق اللاعب عمار فهد‎.‎
‏- دورة سيدني 2000: مثل الأردن محمد الفرارجة‎.‎
‏-‏‎‎دورة أثينا 2004: مثل الأردن إبراهيم كمال ونادين دواني اللذان تمكنا من الوصول إلى الدور نصف النهائي وكانا قريبين جدا من ‏الحصول على الميدالية البرونزية ولكنهما خسرا وخرجا من البطولة‎.‎
‏-‏‎‎دورة بكين 2008: مثل الأردن نادين دواني والتي سبق لها المشاركة في أولمبياد سنة 2004 في أثينا‎.‎
‏-‏‎‎دورة لندن 2012: مثل الأردن راية حتاحت ونادين دواني ومحمد أبو لبدة‎.‎
‏- دورة ريو دي جانيرو 2016: شارك الأردن بلاعب واحد في لعبة التايكوندو في الألعاب الأولمبية وهو اللاعب أحمد أبو غوش الذي ‏حصل على الميدالية الذهبية‎.‎
‏- دورة طوكيو 2020: مثل الأردن صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، واستطاع الشرباتي نيل الميدالية الفضية.
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