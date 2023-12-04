برونزية للصادق في "جائزة مانشستر" تؤهلها مباشرة إلى أولمبياد باريس

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أيمن وجيه الخطيبعمان - لحقت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) ‏يوم أمس بلاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى ‏‏(وزن تحت 68 كغم) وصالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وتأهلت مباشرة إلى أولمبياد ‏باريس ‏‏2024 وفقا للتصنيف ‏الأولمبي، بعد مشاركتها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة ‏‏مانشستر" التي اختتمت منافساتها أمس.‏وهذا أول تأهل تاريخي مباشر للتايكواندو الأردنية من خلال 3 لاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية. ‏ونالت الصادق الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم يوم أمس في جائزة مانشستر، بعد فوزها على الصربية اليكساندرا بيريسك ‏‏2-0، لتضيف 36 نقطة جديدة إلى تصنيفها الأولمبي.‏وكانت الصادق قد فازت في دور الـ 16 على اللاعبة الكندية أشلي ‏كافليد 2-0، وفي ربع النهائي على اللاعبة الإسبانية سيسليا ‏كاتسرو 2-‏‏1، وخسرت في الدور نصف النهائي أمام البلجيكية سارة تشاري 1-2.‏وظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى أول من أمس بالميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم بعد انسحاب زميله في ‏المنتخب زيد الحلواني لصالحه، ليضيف مصطفى لرصيده من النقاط في التصنيف ‏الأولمبي 36 نقطة جديدة‎.‎وخسر لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في مباراة الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كغم أمام اللاعب الأميركي سي جي ‏نيكولاس 0-2.وحققت رياضة التايكواندو الأردنية 3 برونزيات عن طريق سامر كمال ‏وإحسان سميح في دورة سيول 1988، عمار ‏فهد دورة برشلونة 1992، لكن رياضة التايكواندو لم تكن معتمدة ضمن المنافسات الرسمية للدورات الأولمبية حينها.واستطاع اللاعب ‏أحمد أبو غوش إحراز اول ذهبية للأردن في دورة ريو دي جانيرو 2016، ونال اللاعب صالح الشرباتي ميدالية فضية ‏للأردن في دورة طوكيو 2020‏، وتاليا السجل الكامل للمشاركات الأردنية في رياضة التايكواندو خلال دورات الألعاب الأولمبية‎:‎‏-‏‎‎دورة سيول 1988: حقق الأردن ميداليتين برونزيتين غير رسميتين عن طريق سامر كمال وإحسان سميح‎.‎‏- دورة برشلونة 1992: حقق الأردن ميدالية برونزية واحدة غير رسمية عن طريق اللاعب عمار فهد‎.‎‏- دورة سيدني 2000: مثل الأردن محمد الفرارجة‎.‎‏-‏‎‎دورة أثينا 2004: مثل الأردن إبراهيم كمال ونادين دواني اللذان تمكنا من الوصول إلى الدور نصف النهائي وكانا قريبين جدا من ‏الحصول على الميدالية البرونزية ولكنهما خسرا وخرجا من البطولة‎.‎‏-‏‎‎دورة بكين 2008: مثل الأردن نادين دواني والتي سبق لها المشاركة في أولمبياد سنة 2004 في أثينا‎.‎‏-‏‎‎دورة لندن 2012: مثل الأردن راية حتاحت ونادين دواني ومحمد أبو لبدة‎.‎‏- دورة ريو دي جانيرو 2016: شارك الأردن بلاعب واحد في لعبة التايكوندو في الألعاب الأولمبية وهو اللاعب أحمد أبو غوش الذي ‏حصل على الميدالية الذهبية‎.‎‏- دورة طوكيو 2020: مثل الأردن صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، واستطاع الشرباتي نيل الميدالية الفضية.