السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"برونزية" لمنتخب السباحة في ختام البطولة الآسيوية للفئات العمرية

بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للأعمار السنية - (من المصدر)
بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للأعمار السنية - (من المصدر)
عمان – اكتفى المنتخب الوطني للسباحة بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، مع ختام مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت مؤخرا في الفلبين، وسط مشاركة واسعة.اضافة اعلان
وعلى المستوى المحلي، تحسنت أزمنة سباحي المنتخب الوطني المشاركين مع تسجيلهم أرقاما أردنية وأخرى على صعيد الفئات العمرية، علما أن البطولة تعد من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
وضم وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة الآسيوية، المدرب الأميركي جاي بينر والمدربة رهف بقلة والمعالجة نوار الوادي، إلى جانب ثمانية سباحين هم: عماد الزبن وهادي العابد ونزار الصوفي وعلي البدور وتارا العالول وكارين البلبيسي ونتاشا العزوني وسيما الخالدي.
وكان المنتخب الوطني قد شارك أيضا في بطولة العالم الواحدة والعشرين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، دون الكشف عن النتائج والأزمنة المتحققة للسباحين في البطولة.
وأشراف د.علي النوايسة على تدريب المنتخب الوطني المشارك، في وفد ضم إلى جانبه المعالجة نوار الوادي وأربع سباحين؛ وهم: عمرو الور (50 م صدر) وعماد الزين (50 م حرة و100 م حرة) وتارا العالول (100 م و200 م صدر) وكارين البلبيسي (400 م حرة ومتنوع).  
إلى ذلك، انطلقت فعاليات البطولة الشتوية المفتوحة للمسافات الطويلة (800 م حرة و1500 م حرة و400 م متنوع) على مسبح الأكاديمية الدولية – عمان، حيث قام أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بكل سباق. وتستأنف فعاليات البطولة الشتوية لباقي المسافات يوم الأربعاء على أن تختتم يوم السبت المقبل، قبل دخول اللعبة في فترة توقف مع حلول شهر رمضان المبارك.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المدرب الوطني عطا البلوي وعدد من اللاعبين في بطولة سابقة -(من المصدر)

منتخبات "الضاحية" تهدف للمنافسة عربيا رغم فارق الخبرة

منذ 10 دقيقة
من تدريبات سابقة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)

المنتخب الأولمبي يتعرف على هوية منافسيه بغرب آسيا اليوم

منذ 14 دقيقة
المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)

منتخب السيدات يطمح للمحافظة على لقب "غرب آسيا" بمواجهة نيبال

28 شباط 2024
المنتخب الوطني للناشئين تحت 17

منتخب الناشئين يدخل معسكرا اليوم قبل مواجهة أوزبكستان مرتين

28 شباط 2024
عدد من لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة في معسكر إسبانيا

منتخب الملاكمة ينهي معسكر إسبانيا ويستعد للتصفية الأولمبية

28 شباط 2024
المنتخب الوطني تحت 17 عاما

إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 17 عاما لمواجهة أوزبكستان وديا

28 شباط 2024
افكار و مواقف
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |منذ 6 دقيقة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي منذ24 ساعة

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 