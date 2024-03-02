"برونزية" لمنتخب السباحة في ختام البطولة الآسيوية للفئات العمرية

خالد تيسير العميري

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عمان – اكتفى المنتخب الوطني للسباحة بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، مع ختام مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت مؤخرا في الفلبين، وسط مشاركة واسعة.وعلى المستوى المحلي، تحسنت أزمنة سباحي المنتخب الوطني المشاركين مع تسجيلهم أرقاما أردنية وأخرى على صعيد الفئات العمرية، علما أن البطولة تعد من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.وضم وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة الآسيوية، المدرب الأميركي جاي بينر والمدربة رهف بقلة والمعالجة نوار الوادي، إلى جانب ثمانية سباحين هم: عماد الزبن وهادي العابد ونزار الصوفي وعلي البدور وتارا العالول وكارين البلبيسي ونتاشا العزوني وسيما الخالدي.وكان المنتخب الوطني قد شارك أيضا في بطولة العالم الواحدة والعشرين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، دون الكشف عن النتائج والأزمنة المتحققة للسباحين في البطولة.وأشراف د.علي النوايسة على تدريب المنتخب الوطني المشارك، في وفد ضم إلى جانبه المعالجة نوار الوادي وأربع سباحين؛ وهم: عمرو الور (50 م صدر) وعماد الزين (50 م حرة و100 م حرة) وتارا العالول (100 م و200 م صدر) وكارين البلبيسي (400 م حرة ومتنوع).إلى ذلك، انطلقت فعاليات البطولة الشتوية المفتوحة للمسافات الطويلة (800 م حرة و1500 م حرة و400 م متنوع) على مسبح الأكاديمية الدولية – عمان، حيث قام أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بكل سباق. وتستأنف فعاليات البطولة الشتوية لباقي المسافات يوم الأربعاء على أن تختتم يوم السبت المقبل، قبل دخول اللعبة في فترة توقف مع حلول شهر رمضان المبارك.