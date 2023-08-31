"برونزيتان" للتايكواندو في اختتام بطولة العالم للأشبال

أيمن وجيه الخطيب ‏

توقف رصيد المنتخب الوطني للأشبال والزهرات بالتايكواندو في بطولة العالم، التي أختتمت منافساتها أمس في سراييفو، عند الميداليتين البرونزيتين عن طريق لاعبتي المنتخب الوطني صفاء عنيزات لفئة ‏طول تحت 144 سم، وليان الرواشدة لفئة طول تحت 160 سم.

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وخرج باقي لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو من دون نتائج وهم: علاء الدرادكة (فئة طول تحت 164 سم) وأسامة ‏المناصير (فئة ‏طول ‏‏168 سم)، وأحمد الربابعة (فئة طول تحت 172 سم)، وزينب بصيلة (فئة طول تحت 168 سم) ومحمد الفايز (فئة طول تحت 156 سم) وسلاف العدوان ضمن فئة طول تحت ‏‏160 سم، وهمام العدوان (فئة طول تحت 152 سم) ويزيد عمرو (فئة طول ‏تحت 144 سم) ، وسلينا الوريكات (فئة طول تحت 156 سم)، والمعتز بالله السخني (فئة طول ‏تحت 176 سم)، ومحمد سلمي (فئة طول تحت ‏‏180 ‏‏سم).



وغادر أمس الى لبنان وفد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق منافساتها يوم غد.



ويضم المنتخب الوطني اللاعبين واللاعبات: حسام الجرس وأنس الحسامي وجعفر الداوود، ومحمد اسعد ومحمد أبو غزال ، وحمزة النشاش ، راشد حمدان ، أحمد الخلايلة ، مؤمن عصفور ، ينال الازهري، وسدين حمزة، جنى عبد الله، آية العبد الله، إيمان ابراهيم، سارة ابو جيش، فادية خرفان، لين الجعافرة، رزان الرواشدة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر.

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