"برونزيتان" للتايكواندو في اختتام بطولة العالم للأشبال

توقف رصيد المنتخب الوطني للأشبال والزهرات بالتايكواندو في بطولة العالم، التي أختتمت منافساتها أمس في سراييفو، عند الميداليتين البرونزيتين عن طريق لاعبتي المنتخب الوطني صفاء عنيزات لفئة طول تحت 144 سم، وليان الرواشدة لفئة طول تحت 160 سم.
وخرج باقي لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو من دون نتائج وهم: علاء الدرادكة (فئة طول تحت 164 سم) وأسامة المناصير (فئة طول 168 سم)، وأحمد الربابعة (فئة طول تحت 172 سم)، وزينب بصيلة (فئة طول تحت 168 سم) ومحمد الفايز (فئة طول تحت 156 سم) وسلاف العدوان ضمن فئة طول تحت 160 سم، وهمام العدوان (فئة طول تحت 152 سم) ويزيد عمرو (فئة طول تحت 144 سم) ، وسلينا الوريكات (فئة طول تحت 156 سم)، والمعتز بالله السخني (فئة طول تحت 176 سم)، ومحمد سلمي (فئة طول تحت 180 سم).
وغادر أمس الى لبنان وفد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق منافساتها يوم غد.
ويضم المنتخب الوطني اللاعبين واللاعبات: حسام الجرس وأنس الحسامي وجعفر الداوود، ومحمد اسعد ومحمد أبو غزال ، وحمزة النشاش ، راشد حمدان ، أحمد الخلايلة ، مؤمن عصفور ، ينال الازهري، وسدين حمزة، جنى عبد الله، آية العبد الله، إيمان ابراهيم، سارة ابو جيش، فادية خرفان، لين الجعافرة، رزان الرواشدة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر.
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