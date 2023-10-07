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السبت 07 تشرين الأول 2023
1:24 م
برونزيتان للجعفري والضروس في كراتيه الآسياد
جود الضروس
عمان - الغد-
حقق لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم وجود الضروس (وزن فوق ٦٨ كغم) ميداليتين برونزيتين اليوم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢).
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