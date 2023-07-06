الخميس 06 تموز 2023
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برونزيتان لمقداد وعيال سلمان في منافسات الجودو بالدورة العربية

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برونزيتان لمقداد وعيال سلمان في منافسات الجودو بالدورة العربية
عمان - الغد - حقق لاعبا المنتخب الوطني للجودو عبدالله مقداد وحسين عيال سلمان ميداليتين برونزيتين، مساء اليوم الخميس، وذلك في منافسات دورة الألعاب العربية والمقامة في الجزائر.اضافة اعلان

وتمكن عبدالله مقداد من نيل برونزية وزن تحت 90 كغم حيث فاز في مباراته الأولى بالدور ربع النهائي على اللاعب العراقي شهاب القريشي وفي نصف النهائي خسر أمام اللاعب الجزائري أسامة كابري.

وفاز "مقداد" في نزال الميدالية البرونزية على اللاعب الليبي محمد اللافي.

وتمكن اللاعب حسين عيال سلمان من إحراز برونزية وزن فوق 100 كغم. بعد فوزه في نزال الميدالية البرونزية على اللاعب الإماراتي عبدالرحمن منصور.

وكان حسين عيال سليمان قد خسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الجزائري محمد ليلي.

ورفع المنتخب الوطني للجودو رصيد ميدالياته في الدورة العربية إلى 4 ميداليات من بينها فضية واحدة و 3 برونزيات حيث كان بلال منصور قد توج يوم أمس بفضية وزن تحت 60 كغم ونال أحمد الرفوع برونزية وزن تحت 66 كغم.

هذا ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في منافسات الجودو يوم غد حيث سيخوض منافسات فرق الرجال.
لاعب المنتخب الوطني للجودو بلال منصور

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