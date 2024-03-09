السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بطل الجمباز" أبو السعود يبحث عن "ذهبية باكو" لحسم تأهله إلى الأولمبياد

لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي حركة على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي حركة على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
عمان – يبحث لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، عن خطف الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض"، وذلك عندما يخوض اليوم نهائيات الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والمقامة في العاصمة الأذرية باكو، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة.اضافة اعلان
ونجح اللاعب أبو السعود في بلوغ نهائيات "باكو" بعدما حل بالمركز الخامس في التصفيات بمجموع 14.733 نقطة، وستكون "الميدالية الذهبية" – حال نجح بتحقيقها - بمثابة الإعلان الرسمي عن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" للمرة الأولى في مسيرة اللاعب وتاريخ اتحاد اللعبة.
وفي حال حقق أبو السعود ميدالية فضية أو برونزية أيضا، فإنه سيعزز حظوظه في التأهل الأولمبي مع امتلاكه 55 نقطة في الترتيب العام، لكن الإعلان الرسمي عن تأهله سيتأجل إلى الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
كما أن سيناريو غياب أبو السعود عن اعتلاء منصة التتويج في هذه الجولة – لا قدر الله - سيدخل اللاعب في حسابات صعبة، حيث يتأهل اللاعبان صاحبا المركزين الأول والثاني في نهاية الترتيب العام للجولات الأربعة من بطولة كأس العالم.
ويقول أبو السعود في معرض رده على استفسارات "الغد": "الحمد لله على كل ما تحقق، المعنويات مرتفعة وأضع الميدالية الذهبية نصب عيني، وإن شاء الله ربنا يكرمني بتحقيق الهدف والحلم بحسم الأمور من هذه الجولة".
وتابع: "أؤدي حركات على جهاز حصان المقابض بصعوبات جديدة تحت قيادة مدربي الأرمني جورجن، وأعتقد أننا نمتلك الكثير لمفاجأة المنافسين"، مثمنا الدعم الكبير الذي يتلقاه من أسرة اللعبة بقيادة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن واللجنة الأولمبية.
وتمكن "البطل" أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على 15.066 نقطة، علما بأن الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم تعد محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
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