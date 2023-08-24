بطولة الأردن للقفز عن الحواجز تفرز أبطالها اليوم

يحيى قطيشات

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يسدل الستار اليوم عن منافسات بطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، بإقامة الجولة السادسة والأخيرة من المنافسات على ميدان نادي الجواد العربي.وشهدت الجولات الماضية، تنافسا بين الفرسان والفارسات لجمع النقاط بحثا عن الظفر بلقب البطولة، التي تقام بإشراف اتحاد الفروسية الملكي وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد.وتضم منافسات البطولة 8 فئات، وهي فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم، حيث حدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري؛ حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة. ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 14000 ألف دينار، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل جولة 2000 دينار، ويحق للنادي أو المركز المستضيف لأي جولة من الجولات، زيادة الجوائز المالية أو إضافة جوائز عينية.ويشرف على إدارة وتحكيم الجولة الأخيرة، رئيس لجنة الحكام محمد الفار والحكمان عدنان منصور ونادر الحموري، ورئيس لجنة المفوضين محمود العساف، والطبيب البيطري د. تاج سفيان بركات، ومصممة المسلك سوزان شريم.وبالعودة إلى مجموع نقاط المشاركين في الجولات الماضية وقبل جولة اليوم، فإن الفارس رامي شاهين حسم لقب فئة 140-145 سم، ويملك حاليا في رصيده 59 نقطة، وكذلك لقب فئة 130-135 سم ويملك في رصيده 90 نقطة متفوقا على صاحب المركز الثاني الفارس هيثم القصار الذي يملك في رصيده 64 نقطة.وتشهد منافسات فئة 120-125 سم، إثارة وندية بين الفرسان المشاركين مع تقارب واضح في الرصيد النقطي، ويملك الفارس فارس النابلسي 76 نقطة، والفارس رامي شاهين 68 نقطة، والفارس ستفين يعقوب 65 نقطة، والفارس همام عليان 60 نقطة.في منافسات فئة 110-115 سم، تحتل الفارسة منى الزيرة الصدارة برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة واحدة جاء الفارس حمزة عليان ثانيا، والفارس همام عليان ثالثا برصيد 51 نقطة.وفي مسابقة فئة 100 سم، يحتل الفارس باسل حجي المركز الأول برصيد 71 نقطة، والفارس حمزة فيتاني المركز الثاني برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الفارس حسام الهدهد المركز الثالث برصيد 46 نقطة.وتشهد مسابقة فئة 90 سم، منافسة شديدة بين الفرسان سلام باسل 61 نقطة، أيهم النابلسي 60 نقطة، سجى محمد 59 نقطة، رائد سليمان 59 نقطة.وفي مسابقة فئة 80 سم، يحتل الفارس براء مرار المركز الأول برصيد 72 نقطة، والفارس مالك أبو عودة المركز الثاني برصيد 60 نقطة.وينحصر التنافس في مسابقة فئة 60 سم، بين الفارس حمزة ابو دلهوم برصيد 72 نقطة والفارسة سلمى مورشلو برصيد 69.وشهدت منافسات البطولة حضورا مميزا من أهالي الفرسان والفارسات ومحبي اللعبة الذين شجعوا المشاركين، وساهموا في تحفيزهم لتحقيق أرقام ونقاط أفضل في كل جولة من جولات البطولة.